Mike Tyson golpea en un avión a otro pasajero "que le tiró una botella"

El suceso ocurrió la noche del miércoles en un vuelo de JetBlue antes de despegar de San Francisco a Florida.

Han circulado varios vídeos que ayudan a entender el incidente.

En el primero el pasajero parece increpar a Tyson, que se encuentra en la fila de asientos de delante.

En el segundo y más viral, el excampeón de los pesos pesados, de 55 años, asesta varios puñetazos al pasajero.

