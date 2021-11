MIM: el primer Master in Management para jóvenes profesionales en Uruguay

Nicolás Olivera es máster en Dirección de Empresas por UCUBS, ingeniero industrial graduado de la UCU y ahora lidera el Master in Managment (MiM), la nueva maestría de nuestra escuela de negocios. Nicolás es, además, cofundador de la startup tecnológica WareUP y consultor independiente. Fue gerente de Producción, de Ingeniería y de Lean Manufacturing en la industria automotriz. Participó en múltiples workshops de mejora en plantas de América y Europa.

¿Cuáles son las particularidades de este nuevo programa de UCUBS y a quién está dirigido?

El MIM es el Master in Management y es una maestría pensada para jóvenes profesionales. Es decir, graduados recientes que están buscando prepararse para su primera posición de liderazgo o para emprender, tanto dentro de organizaciones como de forma independiente.

¿Cómo nace la idea de crear esta nueva maestría?

El Máster nace uniendo varias observaciones. Por un lado, en el mundo profesional de hoy, las barreras entre profesiones son cada vez más difusas. Se valora que los profesionales sean "todo terreno", que trabajen en proyectos y sean capaces de abordar un problema, mirarlo desde diversas perspectivas, trabajar en equipo con gente de otras disciplinas y hacerlo efectivamente.

Por lo tanto, hoy un joven se recibe, sale a trabajar con ganas de poner en práctica toda su preparación técnica, pero se encuentra con que hay otras cosas que no terminó de desarrollar en su formación de grado y que son igual de necesarias para lograr un buen resultado y desenvolverse con solvencia dentro del mundo empresarial. Esas habilidades blandas, competencias de gestión de equipos que vemos que son necesarias y que no están incluidas ni se desarrollan durante la formación de grado de la mayoría de los profesionales.

A todo eso, le sumamos la tendencia global en las escuelas de negocios del mundo de tener un programa enfocado en un público más joven a los que llaman Master Pre-Experience, es decir, para personas sin experiencia de gestión de equipos que, en particular, se suelen llamar Master in Management. Si miramos lo que pasa en Europa, esta tendencia es clara: en los últimos años vienen creciendo de forma sostenida los programas de Master in Management.

Así llegamos al MiM, la primera Maestría generalista para jóvenes profesionales en Uruguay.

¿Cuáles son los aprendizajes y las herramientas con los que saldrá el estudiante que decida hacer esta maestría?

Los estudiantes del MIM van a ver cómo funciona una empresa y cómo liderar equipos. Sus distintas funciones, cómo se interrelacionan las áreas, entender el idioma y cómo comunicarse. Por supuesto, van a tener toda una parte de liderazgo, de habilidades interpersonales, de relacionamiento, así como también una parte enfocada en tomar decisiones en entornos dinámicos.

Luego, un componente tecnológico muy fuerte, para entender las herramientas disponibles para mejorar resultados, cuándo conviene aplicar cada una y cómo. Y una parte final de emprendimientos en donde los preparamos, ya sea para emprender de forma independiente o dentro de las organizaciones donde trabajan, poder estar buscando las distintas alternativas y liderar esos cambios para las mejoras.

¿Por qué es cada vez más necesario estudiar una maestría en seguida después de terminar la carrera de grado?

Tener una formación de grado ya no es un diferencial, es prácticamente la norma, un requisito. El MIM es el complemento ideal para resolver ese problema, para los jóvenes que apuestan a su crecimiento personal y profesional.

Se busca que los participantes miren hacia adentro y encuentren cuál es su propósito, para qué quieren aplicar todas las otras competencias que están desarrollando. Por eso entendemos que este programa no solo impacta en el crecimiento profesional, sino también personal de los estudiantes.

¿Cuál es la importancia de que alguien que ocupe posiciones de liderazgo mire hacia adentro?

El autoconocimiento es fundamental para alguien que va a liderar. El liderazgo es algo que tiene que nacer desde adentro y, en la medida que más nos conocemos, mejores somos como líderes.

¿Qué metodologías propone el MiM para que los estudiantes logren ser mejores líderes?

El MiM fue diseñado teniendo en cuenta las últimas tendencias de formación y desarrollo gerencial. Se plantea un trabajo desde metodologías activas de aprendizaje que promueven el intercambio y la cooperación entre participantes: simulaciones, roleplay, método del caso de Harvard Business School y bootcamps bimestrales.

¿Por qué el MiM le sirve a jóvenes de cualquier carrera? ¿Qué lo diferencia de otras maestrías?

El MIM no es una maestría de especialización, como la mayoría. Es un máster generalista que busca acelerar su curva de aprendizaje, darles un entorno seguro para practicar y equivocarse, ir aprendiendo y asimilando las competencias necesarias para que, cuando llegue el momento de liderar, estén más preparados y puedan hacerlo con comodidad. Queremos acompañar a los participantes para que al terminar el Máster sean profesionales más sólidos y versátiles.

También, los conecta con líderes de otras organizaciones de Uruguay para que conozcan lo que está pasando en nuestro país a nivel empresarial, más allá de su entorno. Está pensado para ser la plataforma de despegue profesional de las nuevas generaciones de líderes de nuestro país.

Además los estudiantes del MIM, desde el primer día, van a tener la posibilidad de aprovechar la infraestructura de nuestro nuevo Edificio Semprún. Allí tendrán una experiencia transformadora, al nivel de las mejores escuelas de negocio del mundo.

