Minerva está cerca de comprar al frigorífico BPU, según medio brasileño

Minerva Foods está cerca de cerrar otra adquisición de una planta frigorífica en Uruguay. Según informó este lunes el diario económico Valor, la multinacional brasileña firmó un acuerdo de exclusividad con la empresa japonesa NH Foods para negociar la compra de Breeders & Packers Uruguay (BPU), el frigorífico ubicado en Durazno con una capacidad para faenar alrededor de 1.000 cabezas de ganado por día.

NH Foods había adquirido BPU por un valor de US$ 135 millones en 2017, un récord para la industria cárnica uruguaya. La planta de BPU fue construida de cero por el empresario inglés Terry Johnson.

El grupo Minerva Foods tiene en Uruguay tres plantas frigoríficas (Carrasco, Canelones y PUL). En lo que va del año, con las tres plantas lleva faenados 388.764 bovinos, con una participación del 18,4% del total. El primer lugar lo ocupa Marfrig (también brasileña) con una cuotaparte de la faena bovina del 26,6%.

Según las fuentes de Valor, Minerva está realizando la debida diligencia en el BPU. La expectativa es que el acuerdo se complete el 15 de diciembre, cuando finaliza el período de exclusividad de la empresa Vilela de Queiroz (Minerva Foods). Los valores aún no están totalmente definidos, pero la transacción debería oscilar entre US$ 35 millones y US$ 45 millones, dijeron las fuentes a Valor. Rabobank está asesorando a Minerva en la adquisición.