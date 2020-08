Ministro de Defensa: "No podemos garantizar la soberanía del país en todo su territorio"

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, participó junto a las autoridades de gobierno del acto en conmemoración de la Declaratoria de la Independencia en el departamento de Florida. Durante el encuentro el ministro sostuvo que al día de hoy no es posible "garantizar la soberanía del país en todo su territorio" y señaló que la ley de presupuesto que le será entregada este miércoles "va a ser una forma de enfrentar esos problemas".

"Hoy justo que estamos en el día de la soberanía y la independencia saber que hay espacios en nuestro territorio donde no podemos garantizarlo. ¿Por qué no podemos garantizarlo? Porque no tenemos los medios necesarios para garantizar esa independencia", dijo García en rueda de prensa.

Diego Battiste

El ministro se refirió especialmente al espacio marítimo y el espacio aéreo como áreas donde puede haber dificultades para ejercer la autoridad del Estado. "Tuvimos un episodio hace pocos días donde se nos robaba los recursos, el trabajo y la riqueza de los uruguayos, en el litoral marítimo en el este y no podíamos ejercer la soberanía por no tener los medios adecuados", recordó el jefe de la cartera.

Se refirió también a la situación del combate al narcotráfico en el espacio aéreo: "No podemos tener un ejercicio de la soberanía para que el crimen organizado y el narcotráfico no utilicen nuestro espacio aéreo y hagan un festín".

"Para garantizar eso, que es seguridad de todos los uruguayos tenemos que tener medios que no tenemos", apuntó el ministro.

García sostuvo que es una problemática que abarca no solo la soberanía nacional, sino la seguridad, el trabajo, la economía y el cuidado del medio ambiente.

