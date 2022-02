Ministros en campaña por la LUC: de los que lo toman como "tarea gubernamental" a los que diferencian los roles

La campaña por el referéndum sobre la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) del 27 de marzo comenzó a calentar motores, y son cada vez más los militantes que salen a las calles para atraer personas para el Sí o el No.

También cada fin de semana se suman más actos a favor o en contra de mantener los artículos, con políticos que en la semana deben cumplir sus tareas ejecutivas o legislativas, pero utilizan distintos días de la semana para defender su postura sobre la ley insignia del gobierno. Entre ellos, están los ministros del Ejecutivo.

A pesar de que en el plano discursivo algunos de los secretarios de Estado han utilizado a la LUC como término frecuente, el participar de una campaña requiere más tiempo y recorrido dedicado a defender los artículos puestos en consideración por el referéndum. Ministros como Luis Alberto Heber, de Interior, Javier García, de Defensa, y Adrián Peña, de Ambiente, han tenido muchas actividades de campaña. Estos tres, además de ser ministros, son líderes de sectores partidarios.

Otros jerarcas, sin embargo, han tenido participaciones pero no tan recurrentes, como el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Algunos han comenzado en los últimos días su militancia, como el ministro de Salud, Daniel Salinas. Y otra minoría casi no ha participado de la campaña, como la ministra de Economía, Azucena Arbeleche y el ministro de Industria, Omar Paganini.

La LUC toca temas de diversas carteras pero en algunos puntos el gobierno tiene más fortalezas que en otros. Los temas se seguridad han sido uno de los principales focos de la campaña oficialista y en ese rubro tanto Heber como García tienen elementos para aportar. El precio de los combustibles vinculado al Ministerio de Industria, en tanto, es uno de los puntos más cuestionados por la oposición.

Pero no solo existen diferencias de exposición sino también de visiones. Mientras que para García defender la ley es parte de la "tarea gubernamental", Salinas diferencia explícitamente ambas tareas.

El presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, explicó a El Observador que su partido espera comenzar la parte más fuerte de la campaña luego de Carnaval, pero hasta ahora ha visto activos a varios ministros. Destacó a Heber y García, pero como líderes de sus sectores, el Herrerismo y Lista 40 respectivamente, y el rol político de Pablo da Silveira.

Iturralde indicó que su partido no buscará un rol específico con los secretarios de Estado, porque no quieren que "paren de gobernar", y porque tienen "agendas complejas". Por ello, dieron libertad de acción a los jerarcas.

Luis Alberto Heber

Este fin de semana el ministro Heber recorrió varios puntos del país para defender el No a la derogación de la LUC. En su Twitter personal publicó fotografías en Minas, Lavalleja, y en varios pueblos de Treinta y Tres como Vergara, Villa Sara y La Charqueada. El fin de semana anterior a tener coronavirus, que informó el 4 de febrero, también estuvo en Durazno y Flores.

Seguimos recorriendo el país en defensa de la LUC.



Hoy Treinta y Tres.



Ahora en @97Conquistador.#VotáNODerogar pic.twitter.com/QzPTR8iPZS — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) February 11, 2022

Heber viene hace meses participando de distintos actos de su sector, el Herrerismo, en distintos puntos del país. El 11 de diciembre estuvo junto al expresidente Luis Alberto Lacalle en Lavalleja, con nacionalistas del centro y este del país. El 27 de noviembre fue a Colonia por un acto del mismo estilo, con integrantes del Herrerismo. Antes de eso tuvo una actividad similar en Tacuarembó, el 16 de octubre, junto a compañeros de militancia del norte del país.

Junto a compañeros de Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Maldonado, Florida, Durazno y Lavalleja en un nuevo encuentro regional del @Herrerismo en defensa de la LUC. pic.twitter.com/9s5TVhTgDl — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) December 11, 2021

Además, el secretario de Estado comenzó esta semana a publicitar de manera sostenida en sus redes sociales mensajes en defensa de la LUC, de la campaña oficial del No. "La LUC le dio herramientas a la policía y la policía le dio más seguridad al ciudadano. Con la Celeste #GanamosTodos", dijo en un tweet publicado el 9 de febrero.

La LUC le dio herramientas a la policía y la policía le dio más seguridad al ciudadano. Con la Celeste #GanamosTodos #VotáNOderogar. pic.twitter.com/Ff8zhH4nVX — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) February 9, 2022

Heber ha centralizado parte de su discurso en las ventajas de la LUC. Cuando anunció las cifras de los delitos en 2021, el ministro indicó que "la herramienta que ha dado la LUC ha sido fundamental para poder seguir abatiendo los delitos", y remarcó que "es indispensable" que no le "saquen herramientas" a la Policía, en referencia al referéndum del 27 de marzo.

Javier García

Desde fines de setiembre el ministro García se ha mostrado activo en la defensa de la LUC. A diferencia de Heber, ha repartido sus actividades entre varias comparecencias a barrios de Montevideo y el interior del país. El ministro aseguró a El Observador que será una campaña "muy intensa" en la que defenderán "el voto popular", porque entiende que "es un referéndum que va en contra de lo que la mayoría de los uruguayos refrendó y quiere".

Por esto, García cree que la campaña es una actividad que es parte de su tarea gubernamental y un "acto de gobierno", que requerirá en su opinión "redoblar el esfuerzo" en lo que queda hasta el referéndum para poder compaginar sus responsabilidades como ministro. El líder de la Lista 40 detalló que realizará giras por dos o tres departamentos del país todas las semanas. En los próximos días visitará Soriano y Canelones, y la semana siguiente visitará Maldonado, Tacuarembó y Río Negro.

La primera actividad que se puede ver en las redes sociales para la defensa de la ley, luego de la entrega de firmas para habilitar el referéndum, es del 20 de setiembre, en el Plenario Nacional de su Lista 40.

.@JavierGarcia_Uy: “la LUC es un instrumento que ha dado resultados, por eso la defendemos” pic.twitter.com/wn5Dm4sKCQ — ESPACIO CUARENTA (@ESPACIOCUARENTA) September 20, 2021

Daniel Salinas

El 10 de febrero Cabildo Abierto comenzó su gira nacional en defensa de la LUC en un acto en San José, y allí fue la primera participación del ministro Salinas en la campaña. Pocas veces visto en su rol de integrante de Cabildo Abierto, el jerarca compartió un video publicado por TV Florida en Twitter en el que se le ve hablando frente a los presentes.

10.2.22 cierre de jornada en la noche en defensa de la LUC y la Coalición de gobierno. Junto a los Senadores del partido @Cabildo_UY Juventud @JACA_Uru y a los coterráneos edil colorado Lago el Diputado blanco @Bacigalupe50 e Intendente @ABentaberri https://t.co/tfdq5ljFpt — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) February 11, 2022

A diferencia de García, el ministro de Salud dijo a El Observador que formará parte de actos solo en las noches, en lugares situados en un radio de 150 kilómetros y con ida y vuelta en su auto personal. "No mezclo la tarea ni los temas y menos los medios", expresó en referencia a la utilización de su auto privado.

Este domingo también estuvo presente en un acto realizado en Pando, Canelones, y este lunes participará del evento antes mencionado en Montevideo, organizado por la diputada Bonavita.

Adrián Peña

De los ministros colorados, Peña ha sido el que más movimiento ha tenido en la campaña por el No. Antes del inicio oficial de la campaña del Partido Colorado, el 6 de febrero en Atlántida, Peña se mostró muy activo en redes sociales compartiendo contenido alusivo al referéndum, y en diciembre participó de eventos del sector Ciudadanos en Maldonado, Paysandú, y un acto en el Intercambiador Belloni.

Seguimos recorriendo el país en defensa de la LUC.

Evento del @noderogouy en Paysandu junto a @opepasquet ,@martinmelazzi ,@FelipeSchipani y el anfitrión @Carlucho600



Es una buena ley , es nuestra ley y defenderemos con fuerza nuestro derecho a gobernar. pic.twitter.com/FwZOvWKSNv — Adrián Peña (@adrianbatllista) December 11, 2021

Ya en febrero el ministro de Ambiente estuvo presente en el acto de Atlántida antes mencionado, San José y Colonia. Este lunes fue invitado a participar de un acto en Montevideo organizado por la diputada cabildante Silvana Pérez Bonavita, junto al ministro de Salud Salinas, el ministro de Desarrollo Social, el de Ambiente y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

Martín Lema

Lema comenzó a participar de manera recurrente en la campaña este mes, con un recorrido por varios puntos de Montevideo en los últimos días, también en días de semana.

En su Twitter se lo puede ver junto a militantes en Pocitos, Carrasco, Parque Rodó, Tres Cruces y Paso Molino. En estos días también visitó Colonia y Canelones para distintos actos por el referéndum.

Orgulloso de la tremenda barra de jóvenes que continúan defendiendo a capa y espada los 135 artículos de la LUC. Seguimos, espalda con espalda. pic.twitter.com/Pu6rrRLqqd — Martin Lema (@MartinLemaUy) February 9, 2022

El 29 de enero participó de un acto del sector Aire Fresco en Atlántida, en lo que fue su primera aparición en la campaña.

Pablo Mieres

Tras algunas participaciones en diciembre, el ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente Mieres retomó su defensa de la LUC en febrero.

En el medio se mostró comprometido a través de redes sociales, compartiendo distintos símbolos de la campaña general, y en específico del Partido Independiente.

Bajo el lema "No al trancazo", su partido realizó actividades en distintos puntos de Montevideo, Lavalleja y Colonia. También participará del acto impulsado por Pérez Bonavita este lunes.

Encuentro por el NO a la Derogación en Minas. Ministro Pablo Mieres y Estrella Cabana (PI), con Intendente Mario García, Dip. Alexandra Inzauralde (PN), Luis Messanza(PC), Edil Emilio Cáceres, Adriana Peña (PN) y Raquel Bardecio (PC). El 27/3#NoAlTrancazo#VotaNoDerogar pic.twitter.com/GpHeLA8bXb — Dardo Rodriguez (@dardorod44) February 12, 2022

Tabaré Viera

Viera comenzó su participación activa en la campaña de defensa de la LUC con el inicio de la campaña oficial del Partido Colorado. El ministro de Turismo estuvo presente en su comienzo, el 6 de febrero en Atlántida, y también participó de varios actos realizados en distintos puntos de Colonia el 11 de febrero.

Antes de ello, solo se puede ver una participación activa de Viera en la campaña, en la Convención del Partido Colorado del 7 de noviembre. Allí, aseguró en un tweet que se exhortó a que "todos los colorados y batllistas acompañen el NO, en defensa de los derechos y libertades que asegura la LUC".

Convención del @PartidoColorado , reunida en forma presencial y a distancia en el día de ayer, celebra este feliz reencuentro y exhorta a que todos los colorados y batllistas acompañen el NO, en defensa de los derechos y libertades que asegura la LUC. Entre otros asuntos tratados pic.twitter.com/kJdUsdTCMD — Tabaré Viera (@Tabareviera) November 7, 2021

José Luis Falero

Hasta el momento el ministro de Transporte solo participó de dos actos de campaña en defensa de los 135 artículos, ambos en el mismo lugar: Atlántida, Canelones.

Falero estuvo presente en los eventos del sector Aire Fresco, el 29 de enero, y la Lista 400 de Canelones, el 5 de febrero, realizados en esa localidad. El jerarca de Transporte compartió fotos del segundo evento, en el que se lo puede ver participando del acto.

Esta mañana acompañamos a los dirigentes de la lista @400Canelones en el lanzamiento de la campaña en defensa de la LUC. Con la celeste ganamos todos! El 27 de marzo #VotaNOderogar pic.twitter.com/iZVLXkSFLh — José Luis Falero (@JLFalero) February 5, 2022

Antes de ello, Falero retwitteó una publicación del evento "Entre Todos" del 30 de octubre de 2021, su único posteo referido a la LUC.

Fernando Mattos

Mattos no ha tenido casi participación en la campaña en defensa de la LUC. No participó del lanzamiento oficial de la campaña del Partido Colorado en Canelones, y tampoco se lo ha visto en otros actos del partido.

El 12 de diciembre, el edil de Salto por el Partido Nacional Wilson Mattos compartió en Twitter fotos de un evento en la zona del Cerro donde dice que estuvo presente Mattos junto a distintos integrantes de la coalición, como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

En el dia de ayer junto al Secretario de Presidencia Dr. Álvaro Delgado, Ministro de Ganaderia Ing. Fernando Mattos, Dr. Carlos Albisu y el resto de la coalición caminamos por la zona del Cerro en defensa de la LUC. Ley JUSTA, POPULAR y NECESARIA . Excelente jornada!!! pic.twitter.com/M7iRhe2DFF — Wilson Mattos (@WilsonMattos11) December 12, 2021

En el cierre de la Expo Prado, el 18 de setiembre de 2021, Mattos destacó el aumento de la seguridad policial en las zonas rurales y valoró que gracias a las leyes propuestas por la administración actual se había retomado la confianza en la policía, algo que en su opinión "ha sido un factor decisivo de este gobierno", expresó, en declaraciones consignadas por Telenoche (Canal 4). Agregó que "el gobierno va a defender las virtudes de los 470 artículos aprobados".

Irene Moreira

Debido a que se contagió de covid-19 en los últimos días, Moreira se perdió el inicio de la gira nacional de Cabildo Abierto en defensa de la LUC. En redes sociales la ministra compartió los eventos organizados por su partido.

Fuera de ello, Moreira ha participado de recorridas en distintos departamentos. El 21 de ese mes visitó dos localidades de Artigas, y en ambas aseguró que se conversó y defendió la LUC.

Estuvimos en #Calpica conversado sobre la #LUC y las necesidades de la gente. Queda mucho por hacer y mucho trabajo por delante. Codo a codo con la gente 💪🏻💪🏻🇺🇾🇺🇾🟡🔴🟠 pic.twitter.com/ZJZeQIMnOB — IRENE MOREIRA (@IreneMoreiraUy) November 21, 2021

Azucena Arbeleche

La ministra Arbeleche no ha tenido participación en la campaña a favor de los 135 artículos. La jerarca no tiene redes sociales conocidas –solo un Linkedin desactualizado– y no asistió a ninguno de los actos realizados por el Partido Nacional en defensa de la LUC, o al menos no ha sido compartido por el partido.

En el congreso "Entre Todos" de octubre de 2021 se puede ver su único registro de participación en la campaña en las redes sociales. La usuaria Carmen Sánchez (@carsanbal) compartió un video en el que Arbeleche defiende a la ley porque "garantiza que podemos fijar el precio de los combustibles de forma transparente".

“Que esperaban que nos guardáramos las ganancias extraordinarias de ANCAP y aumentáramos el precio de los combustibles?

La LUC nos garantiza que podemos fijar el precio de los combustibles de forma transparente”

Azucena Arbeleche en #EntreTodos2021 pic.twitter.com/yO9t31catJ — Carmen Sánchez (@carsanbal) October 30, 2021

Sin registros de participación

Hasta ahora son dos los ministros a los que no se ha visto en ninguna actividad partidaria referida a la defensa de la Ley de Urgente Consideración: el ministro de Educación, Pablo da Silveira, y el ministro de Industria, Omar Paganini.

Sin embargo, Iturralde dijo que Da Silveira ha tenido una participación "activa" en la campaña, y estuvo presente en algunos actos de Colonia en los últimos días.