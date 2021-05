Mirá el primer adelanto de la reunión de Friends antes de su estreno

Cada vez falta menos. Los fanáticos de Friends, la sitcom más exitosa de los 90, podrán ver el reencuentro de los seis amigos por la plataforma HBO Max.

Este miércoles se lanzó un adelanto del episodio especial, en el que se puede ver cómo Jennifer Aniston (Rachel), Courtney Cox (Mónica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) y David Schwimmer (Ross) regresan al escenario de original de la icónica comedia que tuvo diez años de aire en WarnerBros, Stage 24.

El avance comienza con un guiño para los fanáticos de la serie. Una recreación del famoso juego por el que Mónica y Rachel perdieron su apartamento en el duodécimo episodio de la cuarta temporada de la serie, The One with the Embryos (El de los embriones), en el que hacen una apuesta con Joey y Chandler y tratan de probar quiénes conocen mejor a sus amigos. Esta vez, las preguntas giran sobre momentos clásicos de la serie. "Rachel le escribió una carta a Ross y le exigió que la leyera antes de volver a estar juntos, ¿cuántas páginas tenía la carta?", pregunta Schwimmer que interpretaba a Ross, el inventor del cuestionario. "¡18 páginas!", responde LeBlanc a lo que Aninston agrega: "¡De frente y dorso!".

La plataforma de streaming ya había anunciado que Friends: The reunion, será un capitulo especial que contaría con invitados especiales como David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevinge, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.

Ahora quedó claro que se trata de un especial más parecido a un Late Night Show en el que los actores protagonistas reflexionarán sobre le legado de la serie y su experiencia. El avance muestra a los actores de nuevo en el estudio, recorriendo los clásicos sets de los apartamentos de Nueva York, haciendo una mesa de lectura de los guiones de algunos de los episodios más recordados, imágenes emotivas detrás de cámara y adelanta algunos de los momentos del reencuentro de los actores: sentados en el famoso sillón del Central Perk frente a la fuente donde se realizaba la presentación de la serie, donde serán entrevistados por el británico James Corden.

Los seis amigos regresarán a la pantalla el próximo 27 de mayo de forma exclusiva por la plataforma HBO Max. Pero los televidentes de América Latina y el Caribe deberemos esperar hasta junio, momento en que la plataforma desembarcará en este hemisferio.