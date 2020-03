Mirá el sentido mensaje de Cavani desde Salto por el coronavirus; "Actuemos con amor"

El máximo goleador en la historia de Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, quien días pasados regresó a Uruguay y se fue a instalar a su ciudad natal, Salto con su familia más cercana luego de llegar de Francia, uno de los países más golpeados por el coronavirus, emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter este domingo en el que exhorta a comportarse con "responsabilidad" para que "no nos llegue tanto de todo aquello que está pasando allá (en Europa)".

"Quiero mandarles un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes, así como le estoy mandando a mi familia. Hoy me toca estar en mi casa en el campo y tener a mi gente cerca, pero por cumplir con lo pedido los quiero abrazar, saludar, besar, pero hoy no puedo. Sinceramente suena tan raro, pero es así", explica el segundo goleador histórico de la selección uruguaya al comienzo del video.

Y añade: "Pensando un poco, uno se da cuenta de que todo el mundo, todas las personas tenemos la posibilidad de hacer algo, de aportar nuestro granito de arena para que al final de todo esto, nos sintamos realizados. No hablo de profesión ni de cosas que a veces tienen que pasar para que uno se sienta realizado. Tenemos que aportar nuestro granito de arena en todo lo que es la precaución y enfrentar esto que se vive con mucha responsabilidad y demás, creo que nos dará para sentirnos realizados por el resto de nuestras vidas".

"Porque haremos algo muy importante para todos, no para nosotros solamente y nuestra familia, si no para todos, para los amigos, para la humanidad, para nuestro país, nuestra ciudad, nuestra gente. Quiero pedirle, uno que viene allá de lejos que ve lo que está pasando hoy, la mayor precaución posible, para que no nos llegue tanto de todo aquello que está pasando allá. Para que con esos ejemplos que estamos viendo, podamos combatir a tiempo tantos casos de este virus. (...) Seamos conscientes de que después puede ser un poquito tarde y que hoy podemos hacer algo por todo esto. Un beso muy grande, un abrazo a la distancia a todos y espero verlos pronto", terminó diciendo el futbolista en su sentido video que tituló "Actuemos con amor".

También este domingo, el capitán de la selección nacional, Diego Godín, subió un video en el que se muestra entrenando en su domicilio en Milán y diciendo que él se queda en su casa, una forma de concientizar a sus seguidores.