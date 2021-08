Modificar la ley de colegiación, la bandera de las distintas listas para las elecciones del Colegio Médico

En 2018, una serie de alianzas políticas en el marco de unas elecciones de tipo indirecto hicieron que el presidente del Colegio Médico del Uruguay sea Blauco Rodríguez, pese a que José Minarrieta fue el que tuvo más votos. Hoy, a tres años de ese episodio, cuatro listas librarán la batalla por dirigir un Colegio Médico que trae, ahora, una pandemia a cuestas y una disolución y reformulación de la mayoría de las alianzas presentes.

De la contienda electoral participan: la lista 3 -que encabeza el cirujano, intensivista y bioeticista Óscar Cluzet-, la lista 7 -liderada por la oncóloga Lucía Delgado-, la lista 4 – cuyo primer candidato es el subgerente del Banco de Seguros del Estado, Fernando Repetto- y la lista 1 -dirigida por Daniel San Vicente-. Más allá de los matices, la modificación de la ley de colegiación es bandera de todas las listas.

En las elecciones anteriores, la lista 35 que nucleaba una alianza entre Fosalba (corriente oficialista del Sindicato Médico), Médicos Independientes, la Unión Gremial Médica, Gremialismo Auténtico y la Federación Médica del Interior (FEMI) consiguió cuatro delegados para el Consejo Nacional. La lista 4, liderada por el actual presidente Blauco Rodríguez, estaba respaldada por Médicos por el Cambio y reunió tres cargos. La lista 2019 que impulsaba el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) alcanzó un cargo y la lista 1 de San Vicente otro.

En esta oportunidad, la alianza entre FEMI, Fosalba y Gremialismo Auténtico (GA) se rompió: el gremio del interior apoya la candidatura de Clouzet, junto al SAQ y GA (corriente alternativa dentro del SMU). Por otra parte, Repetto, que en las elecciones anteriores fue escogido como consejero regional por la lista de Fosalba y FEMI, ahora es candidato por la lista 4 que respalda Juntos (agrupación opositora en el SMU). La lista 7 la respalda Fosalba.

Minarrieta obtuvo más votos, pero no fue el presidente del CMU

De acuerdo a un escrutinio primario -que publicó entonces La Diaria- la lista de Minarrieta reunió 2.195 votos y la de Rodríguez 1.380. El ahora secretario médico del SMU iba a ser presidente e incluso contestó algunas consultas puntuales de la prensa para notas que lo presentaban como el próximo presidente del colegio. Pero luego, la lista 4 -de Blauco Rodríguez- se alió con la 2019 y la lista 1 y le ganaron la votación cinco a cuatro en el Consejo Nacional. Esto es posible puesto que el sistema de votación es indirecto, como el del SMU. Por mayoría, decidieron que Rodríguez iba a ser el nuevo presidente.

Esto motivó que dos candidatos a la presidencia actual -Cluzet y Delgado- quieran modificar el sistema electoral y transformarlo para que el sufragio sea directo. “Hoy condicionan el perfil institucional deseable para sus objetivos, limitando la posible injerencia de intereses político-partidarios en el espíritu y el funcionamiento del Colegio”, dijo Delgado a El Observador. “Si el presidente elegido no es el que tiene más votos se ha tergiversado el sentido de la intención del pronunciamiento electoral”, consideró Cluzet.

Lista 3: desmarcarse y reformular

“Médicos de todo el país se desmarcan de actual conducción del Colegio Médico y proponen redefinir su rol con fuerte plataforma”, reza el encabezado de la información promocional de la lista 3.

En diálogo con El Observador su candidato (Cluzet) subrayó que les interesa modificar aspectos de la ley de Colegiación. Por ejemplo, argumentó que hoy el Tribunal de Alzada es un “órgano político” en el que “no se le impone a ninguno de los candidatos a consejero nacional el deber tener formación en ética”. Pero, sin embargo, “cuando se constituye un órgano de alzada porque la persona afectada por un fallo reclama contra el fallo, son esos consejeros sin formación ética y de origen político los que toman la decisión sobre el problema que sigue siendo estrictamente ético”, criticó.

Además, pretenden robustecer el concepto de una medicina con el paciente en el medio y, a la hora de resolver conflictos, el mecanismo de medicación puesto que hoy en día este tipo de situaciones terminan en el Tribunal de Ética.

En lo que refiere a la formación y educación, entiende que la recertificación médica -proceso por el que la Comisión de Educación Profesional y Recertificación Médica (Ceprem) evalúa que los conocimientos sigan actualizados- debe de ser voluntaria. También quieren fortalecer el proceso de “detección de talentos jóvenes”.

A la luz de este año y medio de pandemia en el que los médicos estuvieron en la primera línea de batalla, Cluzet aboga por la agudización del programa de Bienestar Profesional y propone dos comisiones nuevas: comisión para los colegas jóvenes al inicio de su vida profesional y comisión para colegas que llegan a la etapa de retiro.

Lista 4: por un Colegio Médico de jerarquía

“Queremos llevar al Colegio Médico a un nivel de jerarquía dentro de la profesión en el Uruguay y que los propios médicos elijan ser socios del colegio”, responde Repetto cuando El Observador le consulta a propósito de las motivaciones de su lista.

La lista 4 propone eliminar el pago obligatorio de la cuota por el supuesto de que hay que retener más colegiados brindándole más servicios. Así, los médicos querrán formar parte porque eso significaría prestigio. “Cuando nosotros decimos que no hay que cobrar cuota tenemos que llevar como contrapartida servicios de calidad y excelencia”, resume y ejemplifica: actividades recreativas, culturales y el retiro médico saludable.

También quieren derogar derogar el artículo 43 de la ley de Colegiación, que establece que los colegiados deberán hacer un aporte mensual de hasta 0,5% de los ingresos que perciban exclusivamente por su actividad profesional. Hasta ahora, aclara Repetto, esto no se ha puesto en práctica. “Hubo un intento del primer gobierno del colegio de no utilizarlo pero como hay varias agrupaciones que se opusieron al final no lo instrumentaron. Un médico que con sus trabajos gane $ 50.000 tendría que pagar una cuota de $ 2.500. Es un impuesto, una cosa bastante arbitraria”, criticó.

Además, pretenden establecer mecanismos de mediación y conciliación obligatorios a nivel de los Consejos Regionales. Actualmente se pasa directamente al Tribunal de Ética, al que se debe concurrir con abogados, cuando puede resolverse en otra instancia, argumentó.

En materia educativa, quieren fortalecer la educación médica continua a través de una planificación integral que realice convenios con universidades nacionales e internacionales. Señaló que ya se comunicaron con integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y otros catedráticos que están interesados en realizar programas acreditados. Pretenden, también, realizar convenios con revistas científicas.



No están de acuerdo con la recertificación obligatoria: “Eso obliga a que quienes recertifican tienen un poder que incluso le pueden quitar el título de médico a alguna persona”, cuestionó Repetto.

Lista 7: un Colegio austero, justo y equitativo

“Un Colegio Médico que siga respondiendo a la aspiración de garantizar los principios éticos, deontológicos y los derechos”, propone Lucía Delgado.

Para ello, entiende necesario suspender la cuota y el sueldo de los consejeros durante al menos seis meses, “mientras se acuerdan y planifican los cambios necesarios, incluyendo la rediscusión del sueldo de los consejeros y la subvención del Colegio de forma más justa, solidaria y equitativa”. Incluso dijo que debería hacerse previo a las elecciones y en base a un acuerdo entre todas las listas participantes.

“Lo que nos asombró y asombra es que el oficialismo (lista 4, la cual integra el actual presidente del Colegio Médico) plantee, recién ahora y en campaña electoral, revisar la cuota del Colegio, concretamente hacerla voluntaria, cuando hasta ahora hicieron llegar cartas del clearing de informes a los colegiados atrasados con la cuota”, criticó. La versión oficialista indica que la cuota se congeló en la primera sesión de la administración del actual consejo nacional y luego se resolvió no aumentarla más por inflación, lo que significó una rebaja indirecta. El nuevo candidato de la lista 4 -actual oficialismo- propone en esta oportunidad hacerla voluntaria.

En ese sentido, proponen presentar un proyecto para la ley de colegiación y allí incluir “aspectos organizativos y funcionales de la estructura del Colegio y de la remuneración de las autoridades”.

En otro orden, creen que la educación médica y el desarrollo profesional continuo debe ser de “oferta amplia, de calidad y con acceso universal”. Aseguró que actualmente se hacen conferencias aisladas que no responden a un plan definido.

También sostienen que se debe reactivar la Comisión de Conciliación y Mediación para poder evitar la judicialización que significa el Tribunal de Ética, cuyo código tiene fuerza de ley. Quieren consolidar la Comisión de Bioética y reactivar la de Consultas.

“Queremos apoyar y garantizar las condiciones de trabajo justas. Sin perjuicio del papel insustituible de los sindicatos, el CMU no puede mirar para el costado cuando la asistencia se presta en condiciones laborales inaceptables”, señaló la candidata y destacó la importancia de articular y coordinar para que el organismo “no se superponga ni compita” con otras instituciones o programas.

Otra clave del proyecto de la lista 7 es la austeridad. Proponen que se rinda cuentas mediante un balance anual de actividades y la evaluación del desempeño y la asistencia e los integrantes de los consejos a las sesiones y comisiones de trabajo. “Sobre todo en algunos Consejos Regionales la realidad marcó que no desarrollaban muchas tareas concretas. Pero aún en el Consejo Nacional, en el último período, se vio la realización de tareas ajenas al Colegio Médico del Uruguay, orientadas a la autopromoción en los medios y las redes sociales”, aseguró.

El doctor San Vicente, líder de la lista 1, no respondió a ninguno de los intentos de comunicación de El Observador.

La propuesta de llevar a los participantes de fiestas clandestinas a ayudar en hospitales

A principios de este año el presidente del Colegio Médico, Blauco Rodríguez, propuso en los medios de comunicación y luego en el Parlamento que aquellos que habían infringido los protocolos sanitarios al participar de una fiesta clandestina, fueran a ayudar de la forma en que pudieran a los hospitales. La propuesta generó críticos y adeptos, pero nunca se llegó a implementar. Consultados a propósito de ello, los candidatos coincidieron en que no era conveniente.

“En el caso concreto de esa propuesta se entendió por parte de la gente que estaba vinculada al GACH, nosotros, la mayoría de los integrantes de la Academia (Nacional de Medicina), que lo que se estaba haciendo exponía a los transgresores a algo más que meramente una acción de orden social como compensación por su falta. Se los estaba llevando a los hospitales, que en el momento ese de inicio rápido de la pandemia eran lugares de alto riesgo para personas sanas. Se entendió esa propuesta como altamente inconveniente”, valoró Cluzet.

“Lo expresó a la prensa antes de plantearlo en el Consejo Nacional. Respecto a nuestra opinión: no es función del CM controlar, fiscalizar ni penalizar a los ciudadanos y no estamos de acuerdo ya que no tienen la formación necesaria y sobrecargarían de trabajo al equipo asistencial a lo que se agrega que si repiten las conductas de riesgo exponen a los pacientes”, expuso Delgado.

“Creo que se podrían haber hecho más cosas o diferentes. Se entregó a todos los colegiados máscaras, mascarillas, tapabocas. Se hicieron charlas sobre los temas de cuidados. No se hizo una difusión masiva. En algún momento me parece que hubiera sido necesario hacer más hincapié en un tema comunicacional masivo a la población toda, a todos los que trabajan en salud y especialmente a los médicos que tuviera mayor llegada en forma más preventiva y de mayor llegada”, opinó Repetto.

¿Cómo se vota?

Las elecciones se llevarán adelante el próximo viernes 27 de agosto entre las 8 y las 20 horas y esperan aproximadamente 5 mil votos. Las elecciones anteriores, los votos blancos o anulados fueron el 37% de los sufragios totales.

Estará regida por la Corte Electoral y es obligatoria. Habrá cerca de 40 circuitos en el interior y 30 en Montevideo (en la sede del Platense Patín Club). En la capital habrá otras tres mesas de votos observados para médicos que sean de las regionales del interior.

Los votos se abren ese día, salvo los de las mesas observadas que se conocen después. El escrutinio definitivo se sabrá a mitad de setiembre. El cambio de autoridades a nivel nacional es la primera quincena de octubre.