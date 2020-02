Monstruos, rituales paganos y naves espaciales: Cinemateca se abre al terror y la fantasía

Históricamente los tiraron para el costado. “Géneros menores”, los llamaron, e ignoraron su enorme capacidad para adentrarse en las tinieblas y los secretos de la condición humana. Durante mucho tiempo las películas de terror y fantasía quedaron tontamente eclipsadas por películas más “verosímiles”, más “tangibles”. Y el prejuicio todavía existe. No importa que un título de terror exponga mejor que nada la verdadera naturaleza de este mundo, o que una película de fantasía explique, a través de una analogía bien ejecutada, algunos de los problemas que sufrimos y vivimos hoy. No; par algunos siempre serán géneros de cuarta. Pero no para todos.

Desde este jueves, Cinemateca los está reivindicando. A través de un ciclo que comenzó con la función de la película Frontera (Border, 2018) presenta, un día a la vez y durante una semana y monedas, un título reciente y destacado de estas categorías cinematográficas. Algunas de estas películas ya pasaron por las salas y su regreso significa una buena noticia; otras pasarán por única vez y, en otros casos, el ciclo funciona como un adelanto prematuro al estreno oficial.

Así que, para curiosos y afines a estos mundos y universos, a continuación van los pelos y señales del Ciclo de Cine Fantástico y de Terror de Cinemateca, un evento que vale la pena atender y no dejar pasar por alto.

Muere monstruo muere

Viernes 21 – 17 y 22 horas

Pasó por un montón de festivales y cuando llegó finalmente a su país de origen, Argentina, causó estupor y desconcierto. Pero también logró entusiasmar tanto a la crítica como a un montón de espectadores que quedaron cautivos por esta extrañísima película del director Alejandro Fadel que combina horror, western y que involucra a una criatura endemoniada. La historia se interna en el corazón de la cordillera de los Andes, en donde varias mujeres decapitadas aparecen a las faldas de una montaña. Todo apunta a que el asesino es David, un hombre al que la policía no logra encontrar. La causa, sin embargo, termina siendo mucho más rocambolesca y terrorífica de lo que aparenta.

Los buenos modales

Sábado 22 – 22 horas

Los buenos modales ya sabe lo que es tener éxito en Cinemateca; fue seleccionada como la mejor película en la 36ª edición del Festival de la institución. En ella, una mujer misteriosa y millonaria necesita una niñera para cuando su hijo nazca y por eso contrata a una enfermera que reside a las afueras de San Pablo. Más o menos a la manera de El bebé de Rosemary, a medida que el embarazo avanza, las cosas se empiezan a poner bastante turbias. Sobre todo por las noches.

Repertorio de ciudades perdidas

Domingo 23 – 17 y 22 horas

Cinemateca la presenta como una mezcla de Muertos vivientes de Don Siegel, la serie de HBO de The Leftovers y el cine de David Lynch. Si es así, es uno de los platos fuertes del ciclo. Esta película canadiense se ubica en un pequeño pueblo cercano a Québec en donde viven apenas 215 personas y que sufre ante hecho misterioso: tras la muerte inesperada de un joven, una niebla espesa se asienta en la localidad. Al mismo tiempo, y mientras la gente trata de digerir la situación, empiezan a llegar personas desconocidas de las que nadie tiene idea de sus intenciones.

High Life

Lunes 24 – 17 y 22 horas

Esta producción de la directora francesa Claire Denis ya ha tenido algunos pasajes por las salas de Montevideo, y si no fue de los que la vio, medio que será la última oportunidad para hacerlo. High Life se va al futuro para contar como un experimento espacial que involucra a condenados a muerte comienza a presentar extrañas manifestaciones que, en algunos casos, raya lo paranormal. Protagonizada por Robert Pattinson y Juliette Binoche, este es un ejercicio de ciencia ficción que se mete con la fertilidad, la biotecnología y el advenimiento de la muerte, entre otras preguntas de la actualidad.

Aniara

Martes 25 – 17 y 22 horas

La ciencia ficción tiene más representación en el ciclo de terror y fantasía, ya que el martes se presentará Aniara, una película sueca que explora lo que sucede con la Tierra tras su devastación por la mano humana y que adapta un poema del Premio Nobel de Literatura Harry Martinson. El nombre de la película hace alusión a la nave que, como una especie de gran crucero-ciudad, transporta a lo que queda de la raza humana. Aniara se llevó el premio a mejor dirección en la pasada edición del Festival de Cinemateca.

Cuchillo y corazón

Miércoles 26 – 17 y 22 horas

Presente en la cartelera de la institución hasta hace algunos días, es una buena noticia que Cuchillo y corazón tenga un resto más en las salas de Cinemateca. De origen francesa, la cinta sigue a una productora de películas pornográficas baratas en el París de 1979, que se hunde en sus adicciones. Luego del abandono de su pareja, decide reconquistarla poniéndose al frente de un rodaje demencial y ambicioso, pero en el medio se le cruza un asesino en serie. Entre el giallo y el cine de Brian de Palma, Cuchillo y corazón es una potente propuesta que sacudió al público del último festival de Cannes.

Midsommar

Jueves 27 - 17 y 22 horas

Ari Aster tiene solo dos películas pero ya se metió en la conversación del terror. Midsommar, su segundo largometraje, fue alabado el año pasado por muchos seguidores del género por su propuesta, que retoma lo mejor del horror folk y lo lleva a nuevos planos. Con Florence Pugh y Jack Reynor a la cabeza, en Midsommar una pareja joven en crisis pretende subsanar sus problemas yendo por invitación de un amigo de intercambio a un festival pagano de Suecia. Un festival pagano que, claramente, se vuelve una de las experiencias más turbias e inquietantes que se vieron en la pantalla en 2019. Y todo a plena luz del día.

Fiesta Nibiru

Viernes 28 - 17 y 22 horas

Hay que rescatar, de entrada, que esta película tiene todo para convertirse en un título de culto dentro de la cinematografía uruguaya. Tirando los esquemas y los prejuicios por la borda, este largometraje de Manuel Facal es tanto un homenaje al cine de clase B como a la ciencia ficción más pura, y también a la comedia más negra y absurda. Una fiesta, algunos amigos y muchas drogas son el combo explosivo de esta película cuyo título real es (We are not going to) Fiesta Nibiru y que da inicio a la recta final del ciclo.

Bacurau

Sábado 29 - 17 y 22 horas

Kleber Mendonça Filho es uno de los cineastas brasileños actuales más respetados del momento. Ya se había ganado la atención de la región hace tiempo, pero con Aquarius (2016) y la excelente interpretación de Sonia Braga le mandó un mensaje al resto del mundo cinéfilo. En Bacurau, su más reciente película, Mendonça Filho vuelve a contar con Braga en el rol protagónico, pero esta vez sitúa la acción en el pequeño pueblo de Pernambuco que le da título a la producción. En ella, la muerte de la matriarca de la localidad le da paso a extrañas situaciones, como que el pueblo empieza a desaparecer de los mapas. A medio camino entre el realismo mágico y el wéstern, el ciclo cierra con uno de sus títulos más destacados.