Moratorio asegura que la relajación de restricciones en Europa traerá "una nueva ola" a Uruguay

El virólogo y científico del Institut Pasteur Gonzalo Moratorio se refirió este martes al aumento de casos de coronavirus que se está viendo en Europa a raíz de la variante delta y el levantamiento de restricciones. "Esto que pasó en Europa va a traer una nueva ola, que empieza a verse en el numero de casos", aseguró en entrevista con el programa Las cosas en su sitio de radio Sarandí.

El científico hizo mención a los estadios de futbol con capacidad completa en la Eurocopa donde la gente estaba sin tapaboca y también a los levantamientos de restricciones y luego la marcha atrás que tuvieron que hacer Israel y Grecia. "Esto se exacerbó de manera preocupante y va a traer consecuencias", afirmó.

Moratorio señaló además que Uruguay se está acercando a la zona de control de la epidemia, lo que significa que se pueda volver al sistema Tetris, de detección, rastreo y aislamiento de los casos positivos. "Cuando estuvimos en la zona de control, fue cuando hicimos un primer año", aseguró pero agregó que la variante delta puede llegar a impactar para no volver a la zona de control. Por su parte, afirmó que todas las persona que "estén vacunadas van a estar infinitamente más protegidas que aquellas que no lo estén". "Creo que el impacto de la variante delta con este ritmo de vacunación va a ser amortiguado y esperemos que no impacte en el numero de hospitalizaciones y muertes", dijo.

Moratorio afirmó que desde el Pasteur están "con muchísimo trabajo", al estar secuenciando los genomas para tratar de distinguir si la variante delta está presente en alguno de los casos nuevos que vienen desde el exterior, y remarcó que todo ese trabajo se está haciendo con donaciones de empresas privadas, por lo que se necesitan recursos estatales para no depender de donantes.

Consultado sobre el deseo del presidente Luis Lacalle Pou de llegar "a un verano lo más abierto posible", Moratorio señaló que puede ser un "objetivo alcanzable" pero que para eso es importante seguir asignando recursos para la vigilancia epidemiológica.