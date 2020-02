Carlos Moreira está a un paso de ser candidato en Colonia y los blancos prefieren no entrometerse

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, será proclamado este martes por la convención departamental como uno de los candidatos que competirá bajo el lema del Partido Nacional (PN) en mayo de 2020. Junto al actual intendente se postularán el empresario y actual director de Desarrollo Humano y Juventud, Ricardo Planchón, y el aviador civil Eduardo López, de Cabildo Abierto pero también bajo el lema nacionalista.

El actual intendente llega a la convención golpeado políticamente luego del escándalo que se desató el 18 de octubre, cuando se dieron a conocer dos audios en los que se lo escucha hablar con una mujer, la edila nacionalista María José García. En la conversación, Moreira insinuó estar dispuesto a renovar pasantías a cambio de sexo.

Con una causa judicial inconclusa –así como una investigación pendiente por parte de la Junta de Transparencia y Ética Pública– el actual jefe departamental será proclamado candidato como un "ciudadano más", ya que renunció al Partido Nacional dos días después de que se dieran a conocer los audios. Si bien no está afiliado al partido, nada impide que la convención departamental lo proclame, ya que no es requisito excluyente que sea miembro de la agrupación.

La decisión de Moreira de renunciar llegó antes de que el Directorio del Partido Nacional pudiera promover la censura del dirigente, luego de recibir una recomendación de la Comisión de Ética que iba en ese sentido.

Camilo dos Santos

Carlos Moreira se sentó junto a sus hijos a fines de octubre para dar su versión de los hechos vinculados a los audios de WhatsApp

Pese a los esfuerzos del sector del presidente electo Luis Lacalle Pou para "blindar" electoralmente al competidor de Moreira, el intendente sigue siendo el favorito para quedarse con el sillón municipal, producto de los votos que recibió en las últimas elecciones. En octubre la lista 904 de Moreira obtuvo 12.179 votos, unos mil por encima de la lista de Planchón (la 12.404), que consiguió 11.081 votos.

El futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se reunió en los últimos días con los dirigentes de Aire Fresco en Colonia. Napoléon Gardiol, primer suplente de Moreira, fue uno de los presentes en ese encuentro en el Palacio Legislativo. El empresario inmobiliario dijo a El Observador que las cinco agrupaciones del sector respaldarán la candidatura de Planchón, así como otros grupos por fuera de los blancos, como el Partido de la Gente.

Dentro de esos sectores, quien mejor votó en la interna fue Planchón, por lo que fue candidato a diputado por Colonia en octubre, aunque perdió frente al delfín de Moreira, Mario Colman.

Sergio Tarter

Mario Colman es uno de los dirigentes del círculo cercano de Carlos Moreira

"Esos cinco solos no somos competitivos, tenemos que agregar listas de otros sectores del Partido Nacional", explicó Gardiol, quien incluyó dentro de esas agrupaciones a los herreristas en Colonia, encabezados por la excandidata a diputada María de Lima. Además, el sector del exintendente Walter Zimmer apoyará a Planchón, ya que con Moreira mantiene diferencias "de larga data e irrevocables de aquí a la eternidad", según declaró a El Observador.

El Partido Nacional, que actuó con celeridad en octubre –en la previa a la primera vuelta–, decidió que no se interpondrá a lo que decida el órgano deliberativo departamental, ya que Moreira –también intendente entre 1995-2000 y 2000-2005–, no tiene ningún impedimento de ser candidato, pese a no estar afiliado al partido. Además, esperan tener el pronunciamiento de la Justicia para poder, llegado el momento, definir qué hacer.

Jorge Gandini, dirigente de Alianza Nacional y senador electo para el próximo período, aseguró en diálogo con el programa Todo Pasa de Océano FM que, en su opinión, en este tema al Directorio del partido no le corresponde entrometerse. Consultado sobre si estaba de acuerdo con la candidatura, respondió: "No tengo que estar de acuerdo ni no estar de acuerdo. Yo me someto humildemente a la opinión del soberano". "La ciudadanía definirá", resumió.

Colman explicó a El Observador que la lista 904 es la única que, por sí sola, tiene los convencionales suficientes para proclamar a un candidato. En el departamento hay 100 convencionales y para aprobar una candidatura se precisa un tercio del total. Moreira, según dijo el legislador electo, tiene alrededor de "50 convencionales".

El dirigente de la lista 904 señaló que la departamental "es autónoma" y que "lo importante" es que sea la ciudadanía la que defina el destino de Colonia. "De lo contrario, sería un centralismo complicado, si un partido pasara por arriba de la autonomía departamental", expresó.

Consultado sobre la posibilidad de que el sector de Moreira presente una carta al Directorio del Partido Nacional para que el intendente sea reafiliado, Colman dijo que lo más probable es que eso se haga una vez que se pronuncie la Justicia. "Se va a esperar al archivo judicial", señaló el diputado electo, confiado en que la fiscal Eliana Travers no pedirá el procesamiento de Moreira.

La agrupación de Moreira incluso espera que la investigación continúe, pero respecto a Andrés Sobrero –un exjerarca municipal hoy enfrentado al intendente– y la edila García, protagonista de los audios. Es que sobre ambos también pesa una investigación para determinar si editaron los archivos y los viralizaron.

Según dijo Colman, Moreira se planteó la posibilidad de presentar ante el Directorio blanco las mismas pruebas que llevó a la fiscal, algo que finalmente no se concretó.

Los competidores del intendente son conscientes de que tendrán enfrente a un rival "muy duro". "En la política, dos más dos no siempre es cuatro. Moreira es una persona muy carismática, que ha hecho mucha cosa por el departamento (...) En la actividad municipal y en los departamentos la gente evalúa muy bien la obra y su calidad", reflexionó Gardiol.

"Él (Moreira) está un poco apedreado. No lo apoyo pero no quiere decir que no pueda ver esas cosas. Lo conozco y va a salir adelante. Va a ser un rival muy duro para esta otra propuesta", concluyó el empresario inmobiliario en relación a la candidatura de Planchón.