"Movete porque esto se va al carajo!!! Dame algo concreto y damelo ya!!!!": los mensajes del escribano a Astesiano

"¡Movete porque esto se va al carajo! ¡Dame algo concreto y dámelo ya!!!! Estás haciendo lo mismo que hiciste con los otros. ¡Y me tuviste dos semanas y se tuvieron que ir furiosos! Con esto está pasando lo mismo", escribió el escribano Álvaro Fernández a Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou.

"Yo te creo, pero necesito que hoy se festeje el 'cumpleaños'", continuó Fernández el 10 de mayo de este año. El escribano está imputado junto a Astesiano, por suposición de estado civil, tráfico de influencias y asociación para delinquir. También están imputados la esposa del escribano y el ruso Alexey Slivaev.

El contenido de las conversaciones, divulgado por El País y confirmado por El Observador, da cuenta de que el escribano y el custodio se referían a la tramitación de los pasaportes como la celebración de un "cumpleaños".

En fragmentos de la conversación del 9 de mayo Fernández apuraba a Astesiano para que tramitara los pasaportes debido a que tenía a un cliente esperando. "Me dijiste el nueve y aquí está desde el ocho y no hay nada concreto. Si no podés festejar un ´cumpleaños´, cómo querés festejar cien ´cumpleaños´", aseveraba Fernández en el que le asegura que "los cumpleañeros", que pedían los pasaportes, iban a ir buscarlo en "20 minutos" si no aceleraba el trámite.

"No perdemos el tiempo y no tengo a la gente esperando al pedo. Así no se puede. Hace dos días que no duermo. Esto no es un juego!!!. Ayer le aseguré que salía, por lo que vos me mandaste. ¿Y ahora qué hago? ¿Me compro un pasaje para el África?", insistía Fernández.

En el mismo chat Astesiano le informaba a Fernández que no había serie de documentos uruguayos para falsificar. Fernández no se conformó con esto y le contestó: "Dejate de jugar en Instagram y contestame. Mirá que esto no es joda. Es la tercera vez que nos lo hacés!!!! Y esta termina muy mal si no tenés hoy un resultado!!!!", sostuvo.

A su vez, en otro de los chats Astesiano le confirmaba a Fernández que podían ir a esperar a ciudadanos rusos al Aeropuerto en un auto oficial. "Veo con el presidente la agenda que tenemos y ya arreglamos todo, ¿ta? Es más, yo ahora apuro eso para que sigan adelante con eso así me firman estos ya está, ¿ta? Así ya está todo pronto, ¿dale? Y si querés nosotros mismos los vamos a esperar al aeropuerto. Mando un auto de nosotros", escribió.

El Ministerio del Interior había asegurado haber recuperado el 100% de la información que tenía el celular del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, según confirmaron a El Observador fuentes de la cartera. Se trata de 51 GB, que comprende información existente y eliminada del dispositivo, señalaron.

Las fuentes agregaron que para este caso se usó, desde un principio, el software UFED, que la Policía uruguaya tiene para actuar en este y otros casos, en su versión más actualizada. Desde la cartera señalaron que "es lo mejor que hay en el mercado" y que Policía Científica "tiene la misma tecnología que el FBI y otros organismos de seguridad".

Para mediados de octubre la fiscal del caso, Gabriela Fossati, había asegurado que se había podido recuperar menos del 2% de la información del celular del ahora imputado, porque había tenido tiempo antes de que lo detuvieran de borrar el contenido de su celular.