MSP anunció vuelta del corralito y proyecto propone eliminarlo

El senador del Partido Nacional, Javier García, presentó este viernes un proyecto de ley para garantizar el derecho de libertad de elección de los servicios de salud por parte de los usuarios. García indicó a El Observador que la propuesta consiste en asegurar un derecho que si bien existe, se ha limitado. “(El cambio de servicio de salud) se puede escoger pero solo una vez al año y ahora ni siquiera eso, porque este año se cerró el corralito. Se sacó la única rendija que había”, sostuvo.

Hasta 2017 los usuarios de los servicios de salud podían cambiar de mutualista en febrero pero este año el MSP redactó un decreto que lo prohibió con el argumento de evitar la intermediación lucrativa, luego de la millonaria estafa que se configuró a través de afiliaciones truchas. Ahora, para cambiar de mutualista, el usuario debe atravesar un largo proceso –el cual implica enviar una nota a la Junta Nacional de Salud con carácter de declaración jurada– y la solicitud de cambio debe ser por motivos económicos, quejas fundadas sobre la calidad del servicio o por cambio de domicilio.

Ante esta situación, el proyecto propone no solo la libertad de cambio en cualquier momento del año sino que no impone una mínima cantidad de movimientos. “Hay que garantizar la libertad de elección, no hay por qué explicarle al gobierno los motivos de cambio”, afirmó García.

De concretarse, el proyecto de ley impulsaría a los servicios de salud a que se mejore la oferta. Los usuarios no suelen cambiar de mutualista salvo casos específicos como mala praxis. Según el legislador, esta situación desestimula a las mutualistas a invertir en servicio porque, de cierta manera, tienen asegurados a sus afiliados y si hubiera mayor dinamismo en la elección de prestadora, estas se verían obligadas a mejorar la calidad de sus servicios para retener y atraer usuarios.

Corralito con garantías

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, informó este jueves que el gobierno trabaja en una estrategia para que el corralito vuelva a abrirse el año que viene pero con más garantías que impidan la intermediación lucrativa.

Además, el ministro aseguró que, de abrirse, las fechas serían en un momento específico del año como ocurría antes de que se cerrara, como cuando en cada febrero se daba la posibilidad a los usuarios de cambiarse de prestador de salud.

Basso indicó a Subrayado que la idea es que “las personas puedan elegir periódicamente (en qué mutualista atenderse), como así estaba establecido, pero con algún sistema que dé más garantías de que no inciden otros factores además de la propia decisión del usuario”.

El senador García dijo al respecto que más allá del anuncio del ministro no hay nada concreto por parte del MSP. “No se puede esperar, de una vez por todas hay que garantizar el derecho a los usuarios de escoger la mutualista que quieran y cuando lo deseen”, dijo.

El legislador dijo que espera contar con el apoyo suficiente para que se apruebe el proyecto y que no debería haber problema para que la propuesta reciba luz verde dado que el único objetivo que tiene es que se mejore la calidad del servicio y que las personas puedan ejercer su voluntad.