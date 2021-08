MSP comenzó a mandar mensajes con agenda para tercera dosis con vacuna de Pfizer

El Ministerio de Salud Pública comenzó este martes a enviar mensajes con fecha, hora y lugar para la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La vacunación, que será con la vacuna de Pfizer, comenzará para los vacunados con ambas dosis de Sinovac el próximo 16 de agosto.

Según el Monitor de Datos de Vacunación Covid-19 hasta la llegada de los mensajes había más de 940 mil personas en espera para recibir su agenda. Uruguay ya tiene a más del 73% de vacunados con primera dosis (contando las vacunas de Sinovac, Pfizer y Astrazeneca) y más del 65% el esquema de vacunación completo.

La resolución de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación (CNAV) para dar una tercera dosis de Pfizer a quienes se inocularon con Sinovac la tomaron "la mayoría" de sus integrantes, según dijo la encargada de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), Graciela Pérez en una rueda de prensa el 28 de julio. "La mayoría de los integrantes estuvieron de acuerdo con esto", remarcó.

En este sentido, Pérez dijo que el objetivo de esta nueva vacunación es "reforzar la inmunidad", porque según explicó, luego de los tres meses el nivel de anticuerpos generados por las primeras dos dosis decaen.

"Lo que se tuvo en cuenta es la caída natural de los anticuerpos y la necesidad de mayor cantidad de anticuerpos frente a las nuevas variantes", dijo y consideró que dar una tercera dosis es "una ventana de oportunidad" debido a que el país está "en una situación óptima" porque si bien ingresó la variante delta, los casos graves de covid-19 y las muertes no se incrementaron, explicó.

"La inmunidad colectiva la vamos a lograr teniendo el 73% de la población vacunada y 14 días", dijo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en diálogo con Punto de encuentro, de Universal el 3 de agosto. El 73% de los habitantes inoculados con dos dosis "se va a lograr en torno al 16 de agosto", de acuerdo al ministro.

Salinas, que prefirió no hacer otras estimaciones sobre la situación a futuro, dijo que, en caso de que la variante delta se propague y genere contagios de circulación comunitaria, Uruguay la enfrentará "mucho mejor preparado". En ese caso, aunque "probablemente no tenga la misma incidencia", la delta no dejará "libre" de complicaciones al país porque aún desconoce su naturaleza biológica.