MTOP hará un pase a desnivel en la Interbalnearia en Costa de Oro tras reclamos de vecinos

El jueves por la tarde un grupo de vecinos de Salinas encabezado por el exconcejal nacionalista Hugo Batista concurió a la sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para presentarle 2.300 firmas al ministro, Luis Alberto Heber. En esa instancia le pidieron a la cartera la construcción de puentes sobre la Ruta Interbalnearia para agilizar los cruces, un reclamo de larga data ante las "colas larguísimas" que llegan a formarse en los semáforos.

"La propuesta era un puente sobre el cruce Julieta (de la Interbalnearia) con la Ruta 87, que es la centralidad del municipio", contó Batista a El Observador. En ese punto —sobre el que está emplazado el icónico Arco de Salinas— hay semáforos para el pasaje del norte al sur y viceversa de la Interbalnearia. "Con la carga de la ruta en los fines de semana, las demoras llegan hasta 40 minutos; en verano hay gente que en los semáforos de Julieta o Neptunia se trancan en colas larguísimas", planteó el exconcejal.

"Nosotros elaboramos una propuesta con puentes peatonales aéreos y también subterráneos para (los cruces de) Colón, Nogueira, y Solís", señaló. El reclamo tiene larga data —por lo menos 30 años, según el vecino— y la zona es uno de los focos de siniestralidad en Salinas.

En este sentido el MTOP, descarta la posibilidad de construir puentes de este tipo, según indicó a El Observador el coordinador de Área Metropolitana, Joselo Hernández. No obstante, la cartera prepara un "plan piloto" para fin de año. "La idea es empezar con una obra en la zona de Pinamar, en el cruce de la avenida Los Pinos con la Interbalnearia. Sería un piloto mediante dos túneles con flechamiento en sentido de rotonda de norte a sur", anunció el jerarca.

Dicha estructura implica un pasaje a desnivel por debajo de la Interbalnearia —un modelo similar al que existe hoy sobre Villa Argentina—, por lo que no implica intervenir la ruta. "Duraría dos meses y no generaría grandes impactos por el método de construcción. Lo bueno es que es de bajo costo: no es lo mismo un puente que este tipo de obra y, si colocás un puente, generás una división norte-sur", valoró Hernández. "El problema que tienen los vecinos es el congestionamiento, ellos quieren un pasaje ágil. Esto que se piensa hacer ahora genera una solución", añadió.

El jerarca adelantó que el pasaje solo estará habilitado para peatones, autos y camionetas. Los cruces con semáforos sobre la ruta, en cambio, se reservarán para ómnibus y camiones, manteniendo la preferencia en materia de tiempo para quienes circulan por la Interbalnearia. Estos vehículos van a poder cortar el tránsito "por un tiempo mínimo" mediante tecnología de aplicaciones, anunció el coordinador de Área Metropolitana.

El MTOP planea replicar el "plan piloto" también en el cruce de la Interbalnearia con Colón, situado entre medio de Salinas y Pinamar. Según afirmó el jerarca, la idea es que la obra ya esté culminada para el verano del 2022.

Por otro lado, Hernández señaló que en agosto de este año comenzarán las obras para generar la doble vía por Ruta 8, desde el empalme con la 11 hasta la Ruta 9. Además la cartera tiene en agenda para el año próximo generar la doble vía por Ruta 9 desde la Ruta 8 hasta la Interbalnearia, próximo al peaje de Solís.