Muere Chi Chi DeVayne, estrella del reality de RuPaul's Drag Race

DeVayne, cuyo verdadero nombre era Zavion Davenport, apareció en la tercera y octava temporada del reality show.

La semana pasada, DeVayne posteó en su cuenta de Twitter que se encontraba en el hospital (por segunda vez este año) debido a una condición crónica.

RuPaul, anfitrión del programa de telerrealidad, dijo que se le había "roto el corazón" al enterarse de su muerte.

"Estoy tan agradecido de que pudimos experimentar su alma buena y hermosa", señaló en un comunicado publicado en la página del show en Twitter.

"La extrañaremos mucho, pero nunca la olvidaremos. Que su espíritu generoso y amoroso brille sobre todos nosotros", añade el texto.

Otros participantes y seguidores del programa le rindieron tributo.

❤️ Chi Chi was truly one of the most supportive queens. Please keep her family and friends in your thoughts, and try to work towards being the symbol of kindness that she exemplified for so many. We all love you and will miss you. pic.twitter.com/pOLjEN5pPJ