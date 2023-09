Muere Steve Harwell, líder de la banda Smash Mouth e intérprete de las canciones de Shrek All Star y I'm a Believer

Steve Harwell, cantante de la banda estadounidense Smash Mouth, que alcanzó gran popularidad por temas como I'm a Believer, murió este lunes a los 56 años.

El representante de la banda, Robert Hayes, dijo en un comunicado que Harwell murió en su casa en Idaho, "rodeado de familiares y amigos".

Anteriormente había dicho que el músico estaba en las etapas finales de su vida debido a una insuficiencia hepática y estaba recibiendo cuidados en su casa.

Smash Mouth tuvo una serie de éxitos en las décadas de 1990 y 2000 con All Star y I'm a Believer, ambas parte de la banda sonora de las películas de Shrek, y Walkin' on the Sun.

Harwell se retiró de la banda en 2021 por problemas de salud física y mental.

El músico, que luchaba contra el alcoholismo, fue diagnosticado con miocardiopatía, una enfermedad cardíaca, en 2013.

Posteriormente, una afección neurológica dañó su memoria y habla.

Pero su decisión final de dejar Smash Mouth se produjo después de que apareció ebrio en una actuación en el norte del estado de Nueva York, donde fue filmado arrastrando las palabras y gritándole al público.

Carrera musical

Nacido en California en 1967, Harwell comenzó su carrera musical en el grupo de rap F.O.S. (Freedom of Speech), quienes basaron su sonido en los ritmos de Chuck D y Public Enemy.

Tomando un desvío hacia el rock alternativo, comenzó a tocar con su viejo amigo, el baterista Kevin Coleman, y luego formó Smash Mouth junto a Greg Camp y Paul De Lisle.

Su fusión de pop, ska, surf y punk, junto con vibraciones retro de los años 60, generaron un éxito temprano en forma de Walkin' On The Sun, que encabezó las listas de rock moderno de Billboard y ayudó a que su álbum debut, Fush Yu Mang, entrara entre los 40 más vendidos.

Su segundo álbum, Astro Lounge (1999), incluía los éxitos Can't Get Enough of You Baby y la increíblemente pegadiza All Star, una canción que, según la revista Rolling Stone, "inexplicablemente cautivó al mundo durante 20 años".

Su voz distintiva y ronca al cantar rap fue reconocible al instante y varias de las canciones de Smash Mouth se convirtieron en sensaciones virales.

All Star se convirtió en un éxito por segunda vez después de aparecer en la película Shrek (con la banda también versionando I'm A Believer de The Monkees para los créditos finales) y generó decenas de memes y una tendencia viral en TikTok.

Aunque la banda nunca consiguió otro éxito de la misma escala, los álbumes siguientes Smash Mouth (2001), Get the Picture? (2003), Summer Girl (2006) y Magic (2012) mostraron su habilidad para crear melodías pop.

Harwell sufrió una tragedia personal en 2001 cuando su hijo recién nacido, Presley, murió por complicaciones de una leucemia linfocítica aguda.

Su propia mala salud y el abuso del alcohol afectaron varias de sus actuaciones a lo largo de los años.

Al anunciar su retiro en 2021, Harwell dijo: "He intentado con todas mis fuerzas superar mis problemas de salud física y mental y tocar frente a ustedes por última vez, pero simplemente no pude".

BBC

