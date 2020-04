Mujer con coronavirus intentó fugarse del hospital y se irá para su casa advertida por Fiscalía

La mujer oriunda de San José que contrajo coronavirus, no respetó la cuarentena y viajó en dos ómnibus interdepartamentales, permanece internada en el hospital departamental pero en las próximas horas recibirá el alta, ya que su estado de salud es bueno y no amerita que continúe en el centro de salud.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se comunicó con la mujer de 27 años a través de una asistente social para saber cuál era su situación, si se encuentra en situación de calle y necesita ir alguno de los refugios acondicionados por el organismo para recibir a las personas con coronavirus.

Aunque desde la dirección de salud del departamento se esperaba que el Mides proporcionara un lugar para que la mujer terminara de cumplir la cuarentena, esta opción fue descartada luego del contacto que el equipo técnico del organismo mantuvo con la involucrada.

Si bien la mujer expresó que "hace un tiempo" vivió en refugios del ministerio, declaró tener un domicilio en la ciudad de Libertad, desde donde se trasladó en ómnibus el sábado, y expresó que allí concurrirá una vez que reciba el alta del hospital.

El director departamental del Mides, Mauricio Pereira, explicó a El Observador que la joven está registrada en la base de datos del organismo porque vivió en refugios en San José y otros departamentos. "Ahora tiene domicilio declarado y ella dice que quiere hacer cuarentena en su domicilio, no tiene por qué vivir en un refugio ya que si estuviera en situación de calle tendríamos alternativas para ofrecerle".

En estos casos, el ministerio se encarga del traslado de las personas que portan el virus o son sospechosas de tenerlo hacia el Estadio Charrúa y otras sitios especialmente adaptados para estas situaciones.

Este martes, la fiscal de San José, Reneé Primiceri, advirtió a la mujer, a través de una audiencia por videollamada, que deberá cumplir la cuarentena en el domicilio que fijó ante la sede judicial ya que de lo contrario puede incurrir en el delito de desacato y allí será la Justicia la que decida qué medidas tomar.

La mujer tuvo algunos episodios violentos en el hospital de San José, donde permanece internada desde el sábado, ya que este lunes quiso fugarse para volver a su casa.

El director del hospital, Walter Oliveira, dijo que la mujer está internada en un espacio exclusivo para pacientes con covid-19 confirmados o sospechosos, a la espera de un lugar donde pueda terminar su cuarentena.

"El tema es complejo", dijo Oliveira en diálogo con Radio 41 de ese departamento. "La contención que podemos hacer es muy precaria ya que esta señora no quiere estar internada, quiere irse para su casa. Es muy difícil para nosotros porque no somos policías. La enfermería, los auxiliares, los licenciados, estamos haciendo lo máximo para que esta señora no se vaya", explicó.

En su intento de fuga, la mujer se puso agresiva y rompió un vidrio. "Los licenciados, auxiliares y psiquiatra hablan con ella pero mucho más no podemos hacer", sostuvo.

Oliveira explicó que ese espacio está destinado para personas que necesitan ser internadas por complicaciones con sus cuadros de covid-19, algo que no sucede con la mujer. "Al sentirse bien se quiere ir para su casa. Lo que nos expresaba la asistente social es que el lugar donde iba a hacer la cuarentena no es apto", aseguró.

Una vez que le den el alta, la situación queda en manos de la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse) y de la policía para controlar que cumpla con la cuarentena.

En este sentido, el jefe de Policia de San José adelantó el lunes que los familiares de la mujer, que son sospechosos de tener coronavirus por haber estado en contacto con ella, también deberán permanecer en su domicilio en Libertad por lo que, en coordinación con Asse, efectivos policiales los visitarán "en diferentes horarios durante el día". Lo mismo ocurrirá cuando la mujer sea trasladada a ese lugar.

Sin embargo, para el director del hospital esa respuesta " es "bastante embromada" ya que si se escapa "la van a buscar y volver a traerla (al hospital)", señaló.

"Es una semana lo que le falta (de cuarentena), pero para nosotros es bravo porque es una paciente que no quiere estar acá", apuntó.

Siete test negativos

Las siete personas que estuvieron en contacto directo con la mujer en la estación de AFE el sábado no tienen coronavirus, según informó el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de San José.

A través de un comunicado, el Cecoed informa que "continúan trabajando con toda la red de contactos" para realizar los hisopados a las personas que pueden tener coronavirus.

El director de Salud del Ministerio de Salud Pública en San José, Juan Antonio Atilio, estimó el lunes que, hasta ese momento, eran cerca de 80 las personas que tuvieron contacto con la mujer.

La mujer tomó dos ómnibus para trasladarse desde Playa Pascual hasta Libertad y luego hacia San José.

Además, los funcionarios del Municipio de Libertad y del comedor municipal de la ciudad fueron enviados a cuarentena y se les realizará el hisopado.

Se fumigarán estos espacios y otros donde se presume que estuvo la mujer desde el miércoles pasado cuando fue enviada a hacer cuarentena, ya que días atrás concurrió con su pareja a retirar una de las canastas que entrega el municipio a las personas en situación de vulnerabilidad a raíz de la emergencia sanitaria.