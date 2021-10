Mujica dijo que la LUC es un “terremoto” y un “terrible peligro” que amenaza la estabilidad institucional del país

Para el expresidente José Mujica, la Ley de Urgente Consideración (LUC) “inaugura una época que puede ser terriblemente peligrosa para el futuro del Uruguay porque empieza a quedar amenazada la estabilidad institucional”, según señaló en su audición de este viernes en radio M24. Criticó el “paquetón” que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, cuya consecuencia fue un “desborde” del poder presidencial; “es una manera de violentar indirectamente las prerrogativas”, subrayó.

“La ley de urgencia que se ha votado en este país es un verdadero terremoto, un terremoto de carácter jurídico. Tiene 400 y pico de artículos largos, que tocan de todo. De todo. Algunas cosas pueden ser de urgencia, pero muchas otras, naturalmente merecerían otro tiempo de consideración. En realidad, se ha dicho que fue anunciado por campaña electoral. Fueron grandes líneas. No estaba redactado ni acordado, (solo) tenía algunas cosas”, consideró.

Además, dijo que “al Poder Legislativo hay que darle tiempo si se lo quiere respetar”, y los legisladores deben tener tiempo para estudiar las consecuencias en el corto y mediano plazo. “El país estable comienza a estar cuestionado en el horizonte por el uso abusivo (que) este recurso ha creado (…) Este hecho, abre la puerta probablemente a que pueda quedar por el camino esa característica histórica que ha construido a Uruguay, que es su prestigio de estabilidad institucional”, apuntó.

En esa línea, acotó: “Este recurso, este terremoto de casi 500 leyes que se apretujaron en pocos días para llevarlas adelante, abre la puerta desde el punto de vista político para que quien venga después, y pueda tener otro signo, incurra en la misma actitud. Entonces vamos a contribuir a pulverizar ese prestigio de estabilidad institucional”.

El exmandatario sugirió ir “despacito por las piedras” porque “ni fundaste el país ni la cosa empezó hoy”. Tampoco “la cosa termina contigo”, porque “hay que ver la situación de los que vendrán mañana, luego de nosotros”, señaló, en un mensaje al gobierno, aunque no lo explicitó.

Añadió: “Se ha elegido lo peor y no podemos aceptar que es una elección de medio camino, o es un disparate que se ha dicho por ahí. No es una elección, es un referéndum”, marcó. “A quitarle ese fantasmagórico sentido trágico que le quieren dar. Se dice que la gente votó por esta ley de urgencia. ¿Cómo va a votar la gente por una ley de urgencia que no la conocía nadie, que no estaba redactada? Es harina de otro costal”, concluyó.