Mujica le pidió al FA "más apertura" hacia la ciudadanía y "más poder" para los comité de base

El expresidente José Mujica llegó este domingo al mediodía al Quincho de Varela, junto a la exvicepresidenta y senadora Lucía Topolansky, para votar en las elecciones del Frente Amplio y luego comer un asado con su amigo y vecino Sergio Varela.

Mujica valoró la importancia de la instancia partidaria al entender que es una "necesidad" para la militancia, aunque resaltó que el proceso debería tener en cuenta otras realidades locales y ser más "descentralizado". "Lentamente se pueden ir mejorando las cosas", opinó.

"Para el Frente es importante porque la elección del presidente o presidenta es un proceso del que deben participar todos nuestros conciudadanos, amigos políticamente, y estamos en un cambio de época, donde se están dando un conjunto de procesos contradictorios, que crean tensiones en la sociedad", afirmó.

El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), que anunció que apoyaría al candidato Fernando Pereira, llamó a utilizar la política como una herramienta para "terciar" las contradicciones y los malestares que observa en la actual sociedad. En esa línea, afirmó que algunos sectores de clase media tienden a adoptar una "visión excesivamente egoísta" con los problemas sociales cuando resaltan sus costos e invisibilizan las problemáticas de fondo.

"Hay gente de los sectores de clase media que, como pasa dificultades, tiende a tener una visión excesivamente egoísta con los problemas sociales porque ven sus costos y desde ese punto de vista los entienden. Y tienen razón. Pero una sociedad también tiene viejos desechos y niños huérfanos y problemas sociales que alguien los tiene que atender. De algún lado salen esos recursos y eso crea malestares y contradicciones. 'Porque yo me rompo todo el día trabajando y me sacan tanto para mantener a aquellos que no trabajan', ese discurso también aparece. A veces sentimos ternura por un perrito que está abandonado, pero no podemos sentir ternura por los gurises que se tienen que criar bajo una chapa y olvidados", subrayó.

Mujica, a su vez, reafirmó que el Frente Amplio debe concentrarse en "tener apertura" hacia la ciudadanía con la ayuda de los comité de base. ¿De qué manera? Dándole menos "nomenclatura" y más "poder". De esa forma, cree, los dirigentes se relacionarían mejor con las necesidades de los ciudadanos.

Además, planteó la necesidad de alcanzar una reforma constitucional para que el país sea más "federal" y menos "unitario".

"Este país necesita una reforma constitucional, donde el gobierno, sea el que fuere, tenga la obligación de distribuir determinada cuestión fiscal hacia el interior. Es demasiado unitario este país; tiene que ser un poco más federal porque si no desarrollamos el interior, no nos vamos a desarrollar nunca", afirmó.

E insistió: "Para que el interior se desarrolle precisa recursos, enseñanza y universidad. Eso es importante porque estamos en un cambio de época y hay que meter una fortuna en la cabecita de esta generación. Necesitamos un país que genere recursos para meter en la cabeza, porque sino vamos a quedar en el circuito de los países intrascendentes. No vamos a servir ni para que nos exploten".