Mujica: "Si les vienen a comprar el voto, cúrrenlos bien currados, pero voten a quien se les antoje"

"Si son atorrantes y les vienen a comprar el voto, apoyándose en la necesidad, cúrrenlos bien currados, pero después voten a cualquiera menos a esos. (...) Al que les ofrezca 100, pídanle 500, pero voten a quien se les antoje, menos al que los viene a coimear", dijo el expresidente José Mujica este domingo. Los militantes del Movimiento de Participación Popular (MPP) que lo escuchaban con atención en el acto realizado en Punta de Rieles irrumpieron en aplausos.

"Si les vienen a comprar el voto con cinco chapas, pídanle 10. Yo no les digo que no les pidan, hagan lo mismo que ellos. Si los vienen a contratar para repartir listas, vayan y repartan listas, y tírenlas a la marchanta y sáquenles todo lo que puedan", prosiguió el exmandatario, y agregó que "desde abajo" hay que enseñarles a los políticos que "esos no son métodos", según publicó Telemundo.

Por otra parte, Mujica se refirió a los discursos de los partidos de oposición que se sustentan en el cambio y cuestionó su veracidad. “El cuento de 'cambiar' se lo hacen pagar a los sectores trabajadores. (…) Eso es lo que va a estar en juego en estas elecciones”, afirmó, según consignó Caras y Caretas. Mujica cuestionó esta línea discursiva en otras oportunidades. En el acto por los 30 años del MPP, por ejemplo, sostuvo que no quería "experimentos como el argentino" y que "en la vida se puede cambiar para peor".

"Estamos en el horno", dijo Mujica este domingo al señalar que si el rumbo que ha tomado la política se mantiene. “No tengo nada contra nadie porque hace poco en Ucrania un cómico ganó las elecciones de punta a punta. No lo conocía nadie, hacía chistes por la televisión. En Italia salieron como de atrás de un palo también", expresó en tal sentido.