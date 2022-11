Mujica sobre Manini: "Es un nacionalista bastante progresista"

El expresidente José Mujica se refirió al senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos en la entrevista realizada con El Observado divulgada este lunes.

Lo definió como un "nacionalista bastante progresista" con el que se podría hacer alianzas pero que sería difícil debido a que conforma un partido de derecha "muy radicalizada".

"Manini ideológicamente es un nacionalista bastante progresista, desde el punto de vista de las ideas políticas centrales. Pero tiene una fuerza política muy heterogénea y muy radicalizada hacia algunas cosas de derecha que no veo que pueda. Porque no va a dar un paso jamás para deshacerse", aseguró.

"Hay un conjunto de barreras, objetivas y subjetivas, muy grandes", sostuvo Mujica sobre una posible alianza con Cabildo Abierto. Pero definió que Manini puede transformarse en un "aliado libre". "En algunas cosas puede ser un aliado libre, sin compromiso, porque a veces hay punto de concordancia, pero eso también se da a veces con gente del Partido Colorado y hasta con gente del Partido Nacional", aseguró.

Sobre el peso que tiene la figura de Manini en Cabildo Abierto, Mujica opinó que es mucho mejor una democracia pautada por partidos a una democracia que "se mueve al compás de personalidades únicas fuertes, porque las personalidades pasan y los partidos y las causas quedan". "Me parece que la estructura partidaria es un paso superior de la democracia. No quiere decir que sea perfecta tampoco, pero me parece que es mucho más importante que la dependencia a una figura espeluznante que después cuando no está deja un agujero", aseguró.

Además señaló que, por cuestiones políticas, no hubiera echado a Manini como comandante en jefe del Ejército. "Yo si hubiera estado con la manija a Manini no le pasaba lo que le pasaba porque lo conocía. Yo lo hubiera sancionado, pero no le echaba". Y agregó que la razón para echarlo de Tabaré Vázquez fue una "calentura". "Muy lógica, pero a veces hay que razonar políticamente. Yo no le hubiera dado el cachón ese".

Por otro lado, también habló del vínculo que mantienen el MPP y las Fuerzas Armadas. " Lo que pasa es que cuando tuvimos que elegir comandante en jefe hubo un problema, y el problema es de que en el Ejército y en las Fuerzas Armadas se hace política, pero se hace en una forma distinta, con cofradías relativamente cerradas: o son masones o son tenientes de Artigas. Y la información que manejábamos nosotros es que este no era ni masón ni teniente. Nos equivocamos. Estaba lleno de masones, ¿viste? Entonces no tenés cantidad para elegir, tenés que elegir dentro de lo que hay y ta'. Teníamos una persona muy fuerte que era Huidobro. Discutiendo con los militares era capaz de enamorar a cualquiera, era un tipo brillante intelectualmente. Pero Huidobro no estaba siempre, era medio excepcional y bueno, son esas cosas raras que tiene la historia. Pero seguramente Manini es una figura política, tenía preocupación política y le terminaba dando un cachón", aseguró.