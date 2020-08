Murieron por coronavirus y el hijo los despide desde terapia intensiva: "Estoy viviendo muchas tristezas juntas"

Pablo de Marinis, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, publicó en su facebook un texto en el que relata el fallecimiento de sus padres, Ernesto y Marilú, por coronavirus. "Es el que más me costó escribir de todos los que escribí en mi vida", señaló. Su posteo se hizo viral por su doloroso realismo y por contar, a la vez, historias de vida a partir de fotos donde están sus afectos.

De Marinis escribió desde su convalecencia: tres semanas hospitalizado y dos en terapia intensiva. "En todas las fotos, se dice quién soy. O quien creo ser, quién sabe. Igual, ya habrá tiempo para averiguarlo", señaló al final de su texto.

Sin poder despedir a sus padres de manera presencial, se entregó a la escritura y a los recuerdos.

"En pocos días más (cuando recupere mi “libertad condicional”) iré a la funeraria a buscar las dos urnas. Y ya veremos con mi hermana qué cierre le damos a esto, y cuándo lo haremos. Mis viejos, y todos quienes los quisimos, nos merecemos “duelar” esto con algo más de humanidad. Ya lo haremos, de eso no tengo dudas", dijo.

El noviazgo

https://www.facebook.com/pdemarinis

En la primera de las imágenes que Pablo publicó están Ernesto y Marilú en el inicio del noviazgo, por la mitad del siglo pasado. El caminito trazado de compromiso, la facultad, matrimonio, la primera casa, el primer auto, el trabajo. Los hijos que llegan: ella, Gabriela, la hermana, en 1961, y él en 1968. Su viejo llevándole cada aniversario a su vieja una cajita de bombones y/o su ramo de flores

"Así vivieron toda su vida juntos, avanzaron y retrocedieron, criaron hijos, les marcaron la cancha pero también supieron aceptar cuando ellos tomaron decisiones que no les parecieron las mejores", evocó Pablo.

Después mostró una segunda foto, de "como se veían hasta hace unos días". Antes del "estrepitoso derrumbe"

"Escribo desde la más profunda tristeza, solo, en la habitación de la clínica donde estoy internado desde hace más de tres semanas", contó.

Y recordó primero la historia de Ernesto, su primera internación con una neumonía que se le manifestó bastante rápido y de la que salió una semana después "aunque bastante en llantas". Siguió una "dolorosa" estancia en casa, la que Pablo acompañó en "cuerpo y alma" y en la que Ernesto no pudo repuntar "ni un poquito".

Cuatro o cinco días después fallecía, era el 23 de julio.

"Mientras mi papá estaba ya en su segunda internación...a mí me pintan mis primeros síntomas. Todos aquellos días me había ido a vivir a la casa de mis viejos, conurbano bonaerense no lejos de la Gral. Paz, pero cerca de la clínica por cualquier eventualidad y sobre todo para acompañar a mi mamá. El hisopado me dio positivo. Evidentemente me había contagiado en aquellos días de tan intenso cuerpo a cuerpo, asistiendo al viejo en su tramo final".

Con su papá internado, Pablo volvió a su casa, para cumplir el aislamiento y proteger a su madre. Murió Ernesto a los tres días y a los cinco lo internaron a él: "Es que ya no daba para más un mero seguimiento telefónico para proponerme apenas que tome un Tafirol que ya no servía ni para bajar la alta fiebre ni para detener la insidiosa tos".

https://www.facebook.com/pdemarinis

Tristezas y afectos

Hospitalizado pasó por todo: transfusión de plasma, respirador, médicos, enfermeras, kinesiólogos, coma inducido. Desgarro y dolor por no poder despedir a su padre y estar alejado de sus seres queridos y, a la vez, una "inmensa e intensa corriente de cariño, de amor, de afecto" de gente que estaba a su alrededor.

"Estoy viviendo muchas tristezas juntas, y muy densas, pero también la inmensa alegría de saberme y sentirme rodeado de gente que me quiere sin condicionamientos, y que seguirá estando, escribió Pablo

Y luego retoma la historia de la "jovencita de los años 50", su madre, a la que no volvió a ver cuando él entró en aislamiento.

"Pero me cuentan quienes pudieron ir a asistirla que sus primeros días como 'viuda" fueron de una enorme confusión y de una gran perplejidad para ella'. Como que no encajaba en esa identidad de viuda. Con tan estrecho contacto, con mi papá y conmigo, también ella se había contagiado. Mi hermana Gabriela, que vive en EEUU, en compleja carambola diplomática, logró llegar justo a tiempo a Ezeiza para internar a mi mamá, e hizo un 'cuerpo a cuerpo' análogo al que yo había hecho con mi papá unos días antes".

Su madre tuvo una primera internación "relativamente fácil" pero después Pablo intuye, junto con su hermana, que Marilú tomó una decisión: "colgar los guantes"

"No se iba a bancar seguir su vida adelante sin poder estar con el pibe ese que le llevaba los bombones y las flores. De ahí una nueva internación, por deshidratación, por no querer comer nada. Se dejó ir. Paro cardiorrespiratorio. En apenas 3 semanas, mi hermana y yo nos quedamos huerfanitos".

" A mí me dejó muchas cosas, entre ellas el gusto por los idiomas y por las historias. La voy a extrañar mucho. Ayer a esta hora todavía vivía. Y no lo puedo creer", siguió Pablo.

En la tercera foto están quienes esperan a Pablo: "A quienes he extrañado estas semanas de manera incontenible y con quienes, espero, recobrar en breve alguna “nueva normalidad”, hecha de calor, comida rica, caricias, música buena y caminatas en el mar. Muchos de uds las conocen, pero por las dudas. Se trata de María, mi compañera de vida, y de Mora y Sofi, nuestras hijas".