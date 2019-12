Murió el actor argentino Santiago Bal

El actor argentino Santiago Bal murió este lunes a los 83 años a causa de una neumonía, informaron distintos medios argentinos. Bal se encontraba internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC).

Había ingresado al sanatorio después de una caída, luego sufrió un broncoespasmo y fue trasladado a terapia intensiva cuando el cuadro se complicó y derivó en la neumonía, informó Clarín.

El actor fue una figura importante en el espectáculo argentino. Participó en más de 40 obras de teatro, filmó 36 películas y también tuvo presencia en televisión. Según recuerda Infobae, entre sus obras más reconocidas en la calle Corrientes o en las temporadas de Mar del Plata y Villa Carlos Paz se destacan El champagne las pone mimosas, La revista está que arde, Colitas pintadas, Noches de champagne, entre otras.

Además compartió cartel con Alberto Olmedo, Jorge Porcel o Javier Portales, y tuvo participaciones en programas de éxito, como Los Campanelli, Los simuladores o Resistiré.

En los últimos años participó también en revistas como Money Money, Vedettísima, Bravísima o Barbierísima, y la última que realizó fue Nuevamente juntos, este año, en la que actuó junto a su exesposa, Carmen Barbieri, y su hijo, Federico Bal, hasta que decidió retirarse.

Una vez enterada de la noticia, Barbieri habló con el programa Intrusos, al que estaba por concurrir cuando su hijo la llamó para informarle que Bal había fallecido. "Yo no lo puedo aceptar. Anoche recé un rosario porque justo fue el Día de la Virgen. Y ahora la noticia es que se murió. Este hombre fue el que me dio las alegrías más grandes y los disgustos más grandes, pero es el papá de mi hijo. Ahora sí me dejó para siempre", dijo la actriz.