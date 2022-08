Murió la actriz y cantante Olivia Newton-John a los 73 años

La actriz y cantante australiana Olivia Newton-John, que saltó a la fama por su protagónico en Grease junto a John Travolta, murió este lunes a los 73 años de edad, según informaron familiares a los medios especializados.

"Falleció en su rancho, en el sur de California, rodeada de familiares y amigos. Pedimos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil" dijo su esposo, John Easterling, al comunicar la noticia a través del Instagram de la actriz.

Newton-John murió por complicaciones derivadas del cáncer de mama que padecía desde hacía más de tres décadas.

"Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a la fundación", agregó su esposo en un comunicado de Instagram.

Grease (1978)

Además de Grease, la película que la consolidó como uno de los rostros de la década de 1970 a través del personaje de Sandy Olsson (y del hit musical You're the one that i want), Newton-John también es recordada por sus papeles en películas como Xanadú y Tal para cuál, en donde también compartió cartel con Travolta.

Noticia en desarrollo