Murió un preso que estaba internado en el Cenaque y ya son tres las víctimas del incendio en el exComcar

Un preso murió sobre las 8:00 horas de este sábado en el Centro Nacional de Quemados (Cenaque), luego de que fuese ingresado el jueves con quemaduras, informó Telemundo (canal 12) y confirmó El Observador con fuentes de la institución. Junto a otras dos personas, la víctima había sido internada tras el incendio de este jueves en el módulo 4 de la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar).

De esta forma, se transformó en la tercera víctima del incendio que se generó en la madrugada del jueves.

El fallecido era el más afectado de salud de los que estaban internados, con un 70% de su cuerpo quemado, al tiempo que uno de sus compañeros se encuentra en estado muy comprometido, según añadieron las fuentes.

El incendio en el exComcar se produjo en la madrugada del jueves, a raíz de un cortocircuito, según la información recabada al momento, aunque se encuentra bajo investigación de Bomberos. Dos privados de libertad murieron, y tres habían resultado heridos, tras el hecho.

Ese mismo día otro recluso murió tras un enfrentamiento, hecho que fue informado más tarde por el Ministerio del Interior, a través de Twitter. Desde el Ministerio del Interior dijeron a El Observador que el atacante no está identificado.

por lo que se lo trasladó para ser atendido por personal médico y falleció horas después por las heridas recibidas.



Se dio parte a Fiscalía y se investiga el caso. — Ministerio del Interior (@Minterioruy) December 9, 2021

Entonces, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, expresó: “Es un hecho lamentable, muy triste para todos. Se hizo y se hace todo lo imposible para que la salud de las personas y la vida puedan primar. No hay mucho para decir cuando suceden estos hechos porque no hubo enfrentamientos, no fueron quemados de afuera, no hubo ningún problema como a veces pasa en las cárceles. Es un hecho lamentable”.