Muy buenas colocaciones Braford y Angus en Artigas

En un mercado que se comportó de buena manera en el final de la zafra de toros y con ventas que fueron ágiles, se desarrolló en el local Chiflero –en Artigas– el pasado jueves 1° de noviembre el 5º remate Braforazo, de cabañas La Victoria, Los Paredones y El Tigre, y también el 3er remate Angus del Norte de cabañas Bella Vista –de Gustavo Quevedo– y San Francisco –de Juan Manuel Narbondo–.

Las ventas estuvieron a cargo de Zambrano & Cía, y según su director Alejandro Zambrano, fue un muy buen remate que logró colocar el total de la oferta de las hembras y casi el 90% de los toros.

Arrancandonga Braforazo y Angus del Norte en vivo por campotv + directv 184/ 1184 y https://t.co/yNIs3vydeF pic.twitter.com/16VDJnW95N — Zambrano & Cía. (@ZambranoyCia) November 1, 2018

Zambrano, señaló que quedaron sin colocar cuatro toros Braford y unos cinco o seis Angus.

"Muy buenos promedios, con ventas para todo el país. En poco más de dos horas y media ofrecimos y vendimos 260 animales", señaló.

Destacó lo promedios alcanzados por los toros, donde el precio mínimo de los toros fue US$ 2.400 (US$ 200 la cuota). Los toros Braford promediaron US$ 2.716 y lograron un precio máximo de US$ 3.480.

Por su parte, los Angus promediaron US$ 2.588 con un máximo de US$ 4.200.

Promedio Braforazo

Promedio Angus del Norte