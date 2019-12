Nacho Obes y las críticas por cantar en festejos de Lacalle Pou: "No tengo forma de salir perdiendo"

Luis Lacalle Pou terminó su discurso en Kibón el sábado 30 de noviembre y mientras se retiraba de los festejos por su triunfo electoral, subió al escenario Nacho Obes con su banda. Allí, entre otras canciones, interpretó el jingle de la campaña del presidente electo, una canción para la que Obes puso la voz, contratado por la productora a cargo de las tonadas electorales.

Esa aparición durante los festejos le valió a Obes algunos ataques en las redes sociales, algo parecido a lo que ocurrió con Lucas Sugo a comienzos de noviembre luego de participar en un acto del Partido Nacional en Rivera, y también con algunas críticas a los artistas que se manifestaron a favor del Frente Amplio dentro del movimiento La ola cultural.

Obes, exintegrante de la banda Doberman y ahora solista, aseguró a El Observador que tiene "acumuladas más repercusiones positivas que negativas". "Son mínimas, lo que pasa es que son las más divertidas de leer, incluso para mi. Hasta contesté algunos mensajes. Pero el apoyo fue tremendo. Trabajo en esto hace muchos años y por más que esto tenga notoriedad, lo que me importa es que la crítica no sea profesional. No es que me dicen que canté feo o desafinado. Si canto desafinado no me subo a un escenario. Entonces son críticas ideológicas, pero a su vez se hizo la movida de parte del grupo La ola cultural de respaldar el espectáculo, y eso me deja tranquilo", dijo en referencia a los mensajes de apoyo, tanto públicos como privados, que recibió de parte de artistas que han manifestado su postura favorable al Frente Amplio.

Jorge Nasser, Maia Castro, Christian Cary y Jorge Schellemberg (además vicepresidente de Agadu), fueron algunos de los que mostraron su respaldo a Obes a través de Twitter, y realizaron también un llamado a la tolerancia y a evitar los ataques por la posición política e ideológica de cada artista. Otros, como Garo Arakelian, dieron su apoyo por privado.

Un abrazo a @NachoObes, él cantó la canción de @LuisLacallePou, perfecto, así funciona la #Democracia — Jorge Nasser (@jorgenasser) November 30, 2019

Cada músico tiene derecho a poner su voz donde quiera, felicitaciones @NachoObes !!!!

Basta de odio, a construir !!!! — pinocho routin (@PinochoRoutin) November 30, 2019

Si queremos tolerancia, debemos desde el FA. dar el ejemplo y no hacerle a nadie lo mismo que nos hicieron (insultos, maltrato y descarga agresiva) a todo@s l@s músic@s que apoyamos al @Frente_Amplio no?

Abrazo @NachoObes y arriba l@s músic@s y la música Uruguaya 🎶 — Christian Cary (@ChristianCary8) November 30, 2019

Arriba @NachoObes, gran cantante uruguayo que tiene todo el derecho del mundo a expresar su apoyo al candidato que le plazca. Respeto, no más mensajes de odio hacia ningun@ artista por expresarse. Desde la olacultural hemos recibido el mismo tipo de agravios todo este tiempo. — Maia Castro (@maiacastro1980) December 1, 2019

@NachoObes canta fenómeno, y puede hacer con su canto lo que le plazca, si queremos respeto debemos exigirlo para todas y todos, cada quien elige legítimamente su lugar. — jorge schellemberg (@jorgeschell) December 1, 2019

Obes reiteró su agradecimiento y admiración por los colegas que pusieron por delante la tolerancia y el respeto profesional. "Yo me formé con ellos, con Doberman tuvimos una carrera de 12 años en el rock nacional, yo era muy chico, empecé a los 17 y ellos me abrieron puertas, reconocieron el talento y me aceptaron. Y tocando y viajando con ellos me formé, o sea que en ese sentido son gente que admiré todo el tiempo. Son mensajes que me dejan muy contento. Creo que además se reconoce eso de ir y cantar por un candidato que quizás no tenía el apoyo de artistas", comentó.

De todos modos, aclaró que su participación en los festejos del sábado no nació desde la militancia sino que fue por un contacto profesional, algo similar a lo que el manager de Valeria Gau, la otra cantante que participó del evento, manifestó a El Observador. "Se trata de un show privado como cualquier otro y no demuestra la adhesión partidaria de la artista", expresó.

No tengo un mensaje político en mi carrera, pero tengo un mensaje claro: Formar a los que vienen. El músico puede tener una gran carrera. Solo basta darle atención a loc chicos. Ese es mi mensaje. La música es mágica , me ha dado muchísimo... más allá de un sustento económico — Nacho Obes (@NachoObes) December 1, 2019

"Yo no hice campaña política por los blancos, mientras que otros si se expresaron públicamente a favor del Frente Amplio. Para mi fue un trabajo más lo del sábado, para mi fue un día en la oficina, aunque con el honor de haber tocado para un presidente electo, en una instancia que tiene una repercusión impresionante. Y que venga la repercusión que venga, porque la mala queda opacada por mi trabajo. Yo no tengo forma de salir perdiendo de esto", comentó Obes.

El músico agregó que se considera "apolítico", y que recibió críticas por decirlo. "Me dicen que soy tibio, y me critican por ser apolítico, con el argumento de que no se puede, que cualquier actitud es política. Yo no tengo un mensaje político, al menos no partidario, en mi música y en mi carrera, y si tengo un voto, una preferencia, la tengo reservada para mi. No la pongo en mi carrera. Así que en ese sentido estoy super tranquilo. Y los chistes son parte de la dinámica, así que me la banco tranquilo". concluyó.