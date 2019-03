Nacional empató 1-1 con Racing por la tercera fecha del Torneo Apertura 2019 y sigue sin ganar. En la primera jornada igualó frente a Liverpool con un gol de Rivero en los últimos minutos, después cayó estrepitosamente en el Gran Parque Central frente a Wanderers por 4-1 y este sábado volvió a igualar 1-1 con el tanto de Brian Ocampo cuando transcurrían 87 minutos. De nueve puntos disputados solo obtuvo dos. Un saldo que preocupa entre sus parciales.

Pero además, desde que asumió Eduardo Domínguez en los primeros días de enero todavía no ganó un partido oficial; la Supercopa frente a Peñarol la obtuvo por penales, por lo que a la preocupación, el presente futbolístico le agrega alarma ya que perdió siete puntos en el torneo local y este miércoles arranca su camino en la actividad internacional.

Pero lo que es peor, es que no juega a nada. En vez de avanzar, retrocede. Tiene momentos de muy buenas intenciones, como ocurrió en la primera media hora contra Wanderers. Pero después se desarmó y terminó goleado. Contra Racing en el Nasazzi, más allá de que la cancha no estaba en las mejores condiciones, Nacional no demostró un proyecto de juego, un plan. Hubo en el segundo tiempo una pared entre Santiago Rodríguez y Gonzalo Castro que terminó con un pase al medio fallido del Chory, pero fue una jugada individual, inspiración del momento. Como lo fue el golazo de Brian Ocampo, que recibió afuera del área y metió un derechazo al ángulo.

El propio técnico argentino lo reconoció en la conferencia de prensa al final del partido. En el segundo tiempo Nacional generó “acercamientos” al arco, no fueron “situaciones de gol”. Más claro que eso, imposible.

¿Cuál es el plazo que tiene la paciencia en Nacional? Este miércoles debutará en la Copa Libertadores frente a Zamora en Venezuela y se le empiezan a amontonar los partidos y los riesgos. En marzo tiene seis encuentros más, entre ellos Atlético Mineiro en el Parque Central, Danubio en Jardines y Cerro, seguramente en el Tróccoli. Si el técnico no endereza el carro en marzo, es difícil pensar en su continuidad, por más que la actual comisión directiva trata de darle al club un viso de seriedad y desde el principio apostó a un proceso a largo plazo con el entrenador, sabiendo las dificultades con que se iba a encontrar. En los papeles está perfecto, la cuestión es cuando la presión empieza a bajar desde la tribuna.

Este domingo se cumplen 60 días desde que Domínguez comenzó a trabajar con el plantel. Nueve semanas. Y el equipo no aparece y por tanto, tampoco una idea de juego. Falla el colectivo y también las individualidades. Frente a Racing hizo cuatro cambios respecto al partido contra Wanderers. Salieron Zunino, Sant’Anna, Arzura y Castro, y entraron Carballo, Cardacio, Palito Pereira y Santiago Rodríguez. El que más se destacó fue el juvenil Rodríguez, el único que se animó a meterse en el área rival durante el primer tiempo. Después tuvieron un flojo desempeño Carballo y Cardacio, y Palito se dedicó a marcar su costado.

El técnico cambió el sistema que le dio resultado en el clásico de la Supercopa, pero que le hizo sufrir ante Liverpool y Wanderers. Apostó a la clásica línea de cuatro, pero ni Cotugno, ni Angeleri ni Viña estuvieron a la altura; la facilidad con que el delantero Nicolás Sosa los dejó por el camino para abrir el marcador fue sorprendente.

Y adelante, Lorenzetti aún no encontró su lugar, Fernández está en un mal momento y Rivero marcó en los primeros partidos, pero no termina de convencer. Cuando entró Ocampo por lo menos abrió la cancha, intentó desequilibrar a pura gambeta y fue el autor del empate. Los jugadores tampoco ayudan mucho al actual momento del equipo.

Pero en el fútbol hay una sentencia no escrita en ningún contrato que no falla: si el equipo no consigue resultados, el primer fusible que salta es el entrenador. Y hasta el momento, Nacional no gana y este sábado ante Racing jugó peor que el fin de semana anterior contra Wanderers.

La figura: Nicolás Sosa

Desde que entró fue un suplicio para los zagueros de Nacional. Le metió tres piques que los dejó parados. En el primero definió mal frente a Conde, en el segundo convirtió el gol tras una gran jugada individual y en el tercero su disparo rebotó en el caño. Le bastó media hora en la cancha para transformarse en la figura.

Primer gol: Brian Ocampo

El juvenil delantero de Nacional marcó el gol del empate frente a Racing con un estupendo remate. Fue su primer tanto en 13 partidos con el equipo principal. Ocampo debutó el año pasado en la actual temporada ingresó 20 minutos frente a Liverpool y 45 contra Racing. Su ingreso le cambio la cara al ataque del equipo.

Racing 1-Nacional 1

RACING: Martín Rodríguez, Gonzalo Aguilar, Rodrigo Brasesco, Pablo Lacoste, Leandro Zazpe; Anyelo Rodríguez, Ignacio Nicolini, Diego Arismendi, Facundo Bonifazi; Martín Barrios y Líber Quiñones. DT: Juan Tejera.

NACIONAL: Esteban Conde, Guillermo Cotugno, Marcos Angeleri, Matías Viña, Alvaro Pereira; Mathías Cardacio, Felipe Carballo, Santiago Rodríguez, Gustavo Lorenzetti; Octavio Rivero, Sebastián Fernández. DT: Eduardo Domínguez.

Cambios en Racing: 63’ Nicolás Sosa x Quiñones, 70’ Lucas Ortiz x Zazpe y 87’ Mauro Estol x Nicolini.

Cambios en Nacional: 45’ Brian Ocampo x Fernández, 57’ Gonzalo Bergessio x Carballo y 67’ Gonzalo Castro x Lorenzetti

Cancha: Parque Nasazzi

Juez: Leodán González

Goles: 76’ N. Sosa (R) y 87’ B. Ocampo (N)

Amarillas: Barrios (R), Cotugno y Pereira (N)

El marzo tricolor

Fecha Rival Condición

2 Racing 1-1

6 Zamora Visitante

9 Boston River Locatario

12 Atlético Mineiro Locatario

17 Danubio Visitante

23 Plaza Colonia Locatario

31 Cerro Visitante