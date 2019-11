Nacional-empresa y Nacional-fútbol: las dos caras de un mismo proyecto

A punto de cumplir su primer año como presidente de Nacional, que festejará el 11 de diciembre, José Decurnex se encuentra con dos realidades diferentes, que marcan su gestión, la empresarial y la futbolística.

Camilo dos Santos

El dirigente que llegó bajo las luces de su exitoso recorrido en el mundo empresarial y promocionado por el expresidente Eduardo Ache, quien impulsó su candidatura desde que lo integró a trabajar en el club en 2015, se encontró en Nacional con desafíos que por estos días le devuelven guiños de un club que equilibró sus números en 2019 y reanudó las obras del Gran Parque Central, pero que en una semana frenética (la posterior al clásico del 17 de noviembre) lo enfrentó en una lucha política con la AUF, sin términos medios, que no tiene registros en los últimos 20 años.

Nacional empresa: el equilibrio en tiempos difíciles

Decurnex conformó una comisión con especialistas en temas financieros: Gonzalo Lucas (segundo vicepresidente), Gustavo Amoza (tesorero) y Alejandro Irastorza (secretario), para encauzar al club. Estos técnicos en el área administrativa le dieron a la institución una impronta que nunca había tenido en su administración.

Bajo las tres presidencias más relevantes de los últimos 20 años, la de Dante Iocco (1998-2000), cuando recuperó la identidad futbolística del club tras el quinquenio de Peñarol; la de Ache (2000-2006), quien transformó al club con su proyecto de juveniles; y la de Ricardo Alarcón (2006-2012), que le cambió la imagen con Cultura Nacional y lo transformó en empresa, ninguno supo ordenar la administración como lo hizo Decurnex, Lucas, Amoza e Irastroza en pocos meses.

No hay registros de temporadas en las que sin ventas, Nacional pudo acercarse a equilibrar los ingresos-egresos.

Para ello tomaron medidas difíciles en el peor momento (reducir el presupuesto del plantel principal 40% y la antipopular decisión de aumentar el 50% de la cuota social), y se ganaron la confianza de los socios.

Nacional cerró 2018 con pérdidas por US$ 8.000.000 (José Luis Rodríguez manejó un presupuesto de US$ 23.000.000 en su último año de gestión y solo ingresó US$ 15.000.000). Por esa razón el pasivo del club se disparó a US$ 25.336.000, las deudas se multiplicaron y, como consecuencia de incumplimiento de contrato, con las obras del Gran Parque Central detenidas.

Camilo dos Santos

Once meses después, Nacional cierra el año 2019 con sus cuentas casi equilibradas, con un presupuesto que ajustó US$ 8.000.000 y lo bajó a US$ 15.000.000. Si consigue vender US$ 3.000.000 en jugadores emparejará ingresos-egresos, está al día con el plantel desde que asumió la directiva, y generó crédito y confianza en los hinchas con la reanudación de las obras en su estadio y el anunció del comienzo de la construcción del club social, que plantea generar un cambio profundo en el club.

Nacional político: perdió la paciencia y detonó todos los puentes

A nivel político, por su inexperiencia dirigencial en el fútbol profesional (la misma que sufrieron antes Alarcón y José Luis Rodríguez), Decurnex se enfrentó en abril a responder ante la Comisión de Ética por sus expresiones públicas contra los jueces.

“Hemos sido cautos y calmos. Hemos ido al Colegio, nuestros delegados se han juntado, hemos tenido estas charlas, pero llega un momento que aparentemente el hecho de ir amigablemente a conversar no funciona y vamos a tener que tomar otras medidas”, dijo el 20 de abril, después del empate 4-4 entre Nacional y Fénix en el Capurro, en el que los albos fueron despojados del triunfo por dos goles lícitos que fueron mal anulados. Tiempo después, cuando fue exonerado de sanción, expresaría que pagó el precio por hablar enojado y por su falta de experiencia.

Desde abril a octubre, Nacional no se expresó públicamente sobre los arbitrajes ni otros asuntos. Celebraba el paso triunfal del equipo de Gutiérrez que entre el 25 de agosto y 19 de octubre hilvanó nueve triunfos consecutivos (20 goles a favor y uno en contra) y le sacó ocho puntos a Peñarol en la Anual.

Carlos Pazos

El éxito deportivo de la propuesta de Gutiérrez sufrió sorpresivamente un bajón inesperado, que había empezado a anunciar en su juego, en la racha de nueve victorias. El sistema táctico 4-1-4-1 perdió el factor sorpresa y los jugadores que con sus rendimientos individuales colocaban a Nacional un escalón arriba, ya no repetían actuaciones.

Noviembre fue un mes de errores arbitrales que tuvieron una repercusión mediática poco habitual, y de comunicados y decisiones sin términos medios para Nacional.

El domingo 10, a través de sus redes sociales el club solicitó una reunión con el presidente de la AUF. El martes, Alonso lo recibió, y tras el encuentro Decurnex dijo que seguía confiando en el titular de la Asociación, al que habían apoyado en marzo para que tuviera los votos. Solo pidió ecuanimidad.

La movida política de Nacional, junto a Peñarol y los grupos de interés del nuevo congreso de la Asociación, fue determinante para que las elecciones tuvieran como ganador a Alonso.

El domingo 17, después del 0-0 en el clásico y pese al error de Leodán González que no pitó un penal a favor de los albos, Decurnex transmitió cautela en un momento de tensión.

“La garantía para Nacional es específicamente la figura del presidente. Que el campeonato termine en la cancha como debe terminar y la garantía del VAR para las finales. Veremos. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y evaluaremos al final del campeonato si tenemos que tomar una decisión distinta”, dijo en VTV tras el partido.

Diego Battiste

Las horas siguientes al clásico, el club fue un hervidero a partir de los reclamos de socios e hinchas. Así fue como tres días después, el miércoles 20, el club emitió un comunicado en el que pidió la salida de la cúpula referil de la AUF.

Hasta el momento la AUF no respondió oficialmente (recién va a tratar el tema formalmente en el ejecutivo este jueves), pero Referí supo que Alonso no está dispuesto a cambiar nada ni ceder ante las presiones de los tricolores.

A pesar de que el ejecutivo no tomó resolución alguna en torno al planteamiento de Nacional, sorpresivamente los tricolores igual dieron un paso en falso y apenas cuatro días más adelante (sábado 23), después de expresar Decurnex en un tono de tolerancia y anunciar que los cambios no los plantearían hasta 2020, sacudieron la estructura con la decisión unánime de la directiva de quitarle el respaldo a Alonso y sacó a sus representantes en el ejecutivo (Julián Moreno) y en la mesa de Primera (Aldo Gioia).

A la vista de lo sucedido, al impulso que promovieron los socios e hinchas a través de las redes sociales, a Decurnex le faltó paciencia (Nacional hizo un pedido y castigar sin esperar las respuestas oficiales) y también lectura del mapa político para encarar el delicado tema de quitarle respaldo al presidente de la AUF.

El agravante para Nacional es que está todo encaminado en la AUF para atender el pedido que el club hizo el 20 de noviembre, y que no dieron tiempo para ejecutar: Darío Ubriaco no continuará en la Asociación en 2020.

Sin embargo, Nacional detonó los puentes, socavó todo lo que habían construido en este tiempo Iocco, Ache y Alarcón durante los últimos 20 años y otros dirigentes a lo largo de toda su historia, y dejó al club en un lugar muy incómodo.

Decurnex y el vicepresidente Alejandro Balbi –que es quien tiene más experiencia y comparte responsabilidad en las decisiones adoptadas– no esperaron la resolución formal del ejecutivo antes de dar ese paso

Por esa razón, ¿de qué forma reconstruye Nacional el vínculo político con la AUF, en el que Alonso estará hasta 2022, después de haber destruido los puentes?