Los 22 fallos que Nacional le cuestiona a los árbitros

En medio de la tensión de Nacional con el Departamento de Arbitraje y con el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Nacional TV, el canal oficial de los albos, publicó un video en el que se recopilan “algunos de los fallos que preocupan” a la institución, en el que se pueden apreciar decisiones arbitrales que perjudicaron al equipo y también jugadas que favorecieron a Peñarol.

“Algunos de los fallos que preocupan a Nacional. Un informe detallado sobre las veces que Nacional fue perjudicado por el arbitraje”, es el título del video que enumera un total de 22 fallos que van desde el partido ante Atenas en el Campus de Maldonado por el Torneo Clausura de 2018 hasta los del último encuentro ante Defensor Sporting de la semana pasada en el Franzini, y en el que no aparecen reclamos de equipos rivales por jugadas polémicas cuando les tocó enfrentar a los tricolores.

Entre las jugadas de la recopilación se hace referencia a la final del pasado Uruguayo, arbitrada por Daniel Fedorczuk, en la que los albos consideran que hubo dos penales que no fueron cobrados, además de un fuera de juego previo al gol de Fabricio Formiliano.

También se incluye el partido del 4-4 ante Fénix por el Apertura, donde a Nacional le anularon un gol de Octavio Rivero por fuera de juego mal sancionado y el recordado tanto de Santiago Rodríguez de tiro libre en el que los jueces consideraron que la pelota no había entrado.

Se menciona el clásico del Campeón del Siglo y se considera que hubo “dualidad de criterio” a la hora de sancionar un codazo de Walter Gargano a Rodrigo Amaral y con la posterior expulsión por falta de Gonzalo Bergessio.

El video también incluye situaciones en la que los albos consideran que se favoreció a Peñarol, como en los recientes partidos del Torneo Clausura ante River Plate, con un fuera de juego en la jugada del penal para los carboneros y un gol mal anulado a los darseneros, y también en el 2-1 ante Plaza Colonia, con una falta de ataque de Xisco.

En ese video de 8'40", Nacional no publica los numerosos fallos arbitrales en los que fue beneficiado esta misma temporada por errores de los jueces y que le permitieron ganar puntos que no hubiera logrado de no mediar las situaciones que le favorecieron.

En la lista de jugadas que se repasan en las imágenes no incluyen los errores arbitrales con los que se beneficiaron como en el 1-1 ante Liverpool por el Apertura, cuando Octavio Rivero tocó la pelota con la mano antes de convertir el gol (sin ese fallo de los jueces Nacional; un clarísimo penal que no cobraron de Rafa García a Tomás Chacón en el partido ante Danubio en Jardines; el penal que cometió Rodrigo Amaral ante Melazzi en el partido frente a Rampla en el Campus de Maldonado; el penal que no le cobraron a Plaza en el partido del Clausura o recientemente en el triunfo albo por 1-0 en el Paladino, en el que Thiago Vecino cometió un penal a Emanuel Gularte, entre otras incidencias en las que Nacional se benefició con los errores de los jueces, pero que no lo expresa ni incluye en el informe.

Nacional endureció su postura con el Departamento de Arbitraje de la AUF luego del último clásico, en el que no se le cobró penal a Pablo García, y le retiró la confianza al Ejecutivo de la AUF tras el pasado partido ante Defensor Sporting, en el que reclamaron un penal a Thiago Vecino (que comienza con una falta del delantero de Nacional).

Además de esta situación que plantean con los jueces, los tricolores atraviesan una crisis deportiva que el técnico Álvaro Gutiérrez y sus jugadores no pudieron encauzar. En el cierre del Clausura han perdido tres de los últimos seis partidos, lo que llevó a que Peñarol lo pasara en la Tabla Anual.

El equipo de Gutiérrez no depende de sí y debe ganar los últimos dos partidos, ante los ya descendidos Rampla Juniors y Juventud, y esperar otros resultados para llegar a la definición por el título del Campeonato Uruguayo. Si Peñarol se queda con la copa al final de la temporada habrá conseguido su tercer Uruguayo consecutivo.

Los 22 fallos en el video de Nacional:

Torneo Clausura 2018

Atenas 2 – Nacional 2 / Juez Javier Bentancor

Penal a favor no cobrado por mano tras jugada de Viudez

Penal en contra mal cobrado

Peñarol 1 – Progreso 0 / Juez Gustavo Tejera

Falta no cobrada en el inicio de la jugada del gol

Final del Campeonato Uruguayo

Peñarol 2 – Nacional 1 / Juez Daniel Fedorczuk

Penal a favor no cobrado por mano de Formiliano

Fuera de juego en contra no cobrado en la jugada del gol de Formiliano

Penal a favor no cobrado por agarrón a Sebastián Fernández

Supercopa 2019

Nacional 1 – Peñarol 1 / Juez Andrés Cunha

Tiro de esquina en contra mal cobrado y, tras la ejecución, roja directa a Santiago Rodríguez. “Días después el tribunal desestimó la sanción”, señala el video.

Apertura 2019

Peñarol 1 – Nacional 1 / Juez Esteban Ostojich

Codazo de Walter Gargano a Rodrigo Amaral. Dualidad de criterios con la posterior expulsión de Gonzalo Bergessio por una falta.

Fénix 4 – Nacional 4 / Juez Andrés Cunha

Fuera de juego mal cobrado en lo que era gol de Octavio Rivero

Gol válido no cobrado en tiro libre de Santiago Rodríguez

Peñarol 1 – Cerro 1 / Juez Pablo Giménez

Penal no cobrado a favor de Cerro por mano en el área

Torneo Intermedio

Nacional 3 – Peñarol 0 / Juez Christian Ferreyra

Penal no sancionado por agarrón a Vecino

Torneo Clausura 2019

Peñarol 1 – River Plate 0 / Juez Andréz Cunha

Expulsión mal decretada a Nicolás Rodríguez de River Plate

Fuera de juego no cobrado en la jugada del penal en el que vino el gol

Gol válido no cobrado de River Plate

Boston River 0 – Nacional 2 / Juez Daniel Rodríguez

Penal no sancionado por mano en el área

Peñarol 2 – Plaza Colonia 1 / Juez Gustavo Tejera

Falta en ataque de Xisco no cobrada, previa al gol de Acevedo

Nacional 0 – Peñarol 0 / Leodán González

Penal a Pablo García

Defensor 2 – Nacional 1 / Juez Pablo Giménez

Penal no cobrado por agarrón a Bergessio

Penal no cobrado por agarrón a Vecino

Penal no cobrado por agarrón a Zunino y Corujo