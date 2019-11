Los fallos futbolísticos (no arbitrales) que alejaron a Nacional del título

El Torneo Clausura de Nacional tiene dos mitades bien marcadas: una primera parte con una racha perfecta de victorias y una segunda con turbulencias que llevaron al actual momento del equipo en la definición, en la que a falta de dos fechas no depende de sí mismo y debe ganar sus dos partidos y esperar otros resultados.

El arranque tricolor en el segundo torneo del año fue impactante, con siete triunfos consecutivos, los que sumados a las dos últimas victorias del Intermedio, incluido el recordado clásico del 3-0, llevaron a una racha total de nueve triunfos.

Durante esas primeras siete fechas, los albos marcaron 15 goles y recibieron solo uno, en la primera fecha ante Liverpool, por lo que estuvieron seis partidos seguidos con el arco en cero.

Además, durante esa racha sumó tres triunfos de visitante: ante Wanderers en el Viera, contra Boston River en Florida y frente a Plaza Colonia en el Supicci.

Pero la historia comenzó a torcerse en la octava fecha cuando Nacional fue al Saroldi para medirse ante River Plate y cayó 3-1 ante el equipo de Jorge Fossati, con el que había empatado en el Gran Parque Central en el Intermedio (1-1).

Inés Guimaraens

Álvaro Gutiérrez

A la fecha siguiente, en su estadio, los albos volvieron a perder, esta vez frente a Cerro Largo (0-1), con un gol recordado por un grosero fallo de Gonzalo Castro al rechazar una pelota en el área tricolor.

Ese segundo golpe se sintió en las tablas, porque los albos pasaron a compartir la punta del Clausura con Progreso y quedaron solo dos puntos por arriba de Peñarol en la Tabla Anual.

Nacional se recompuso en las fechas siguientes con las victorias apretadas ante Fénix y Progreso.

Luego, valoró el empate sin goles en el clásico, porque mantenía las diferencias con Peñarol, pero lamentó la derrota ante Defensor Sporting de la pasada fecha en el Franzini, porque perdió la punta de la Anual en manos de los carboneros.

Esos dos últimos partidos estuvieron marcados por los fallos arbitrales que perjudicaron a los tricolores, pero en sus propuestas de juego los albos no fueron avasallantes ni claros dominadores del trámite.

¿Qué pasó?

Nacional no pudo mantener el nivel de la primera mitad del Clausura y en lo que va del segundo tramo lleva tres derrotas y un empate.

¿Qué llevó al momento de Nacional? Una de las explicaciones es que algunos jugadores no mantuvieron el rendimiento que venían demostrando.

Camilo dos Santos

Matías Viña y Álvaro Gutiérrez

Uno de ellos fue Matías Viña, quien, es cierto, ha sido de los mejores de Nacional por su entrega constante, pero que en los últimos partidos no ha desnivelado como, por ejemplo, en el arranque del Clausura, cuando llegó a ser uno de los goleadores del equipo.

El lateral izquierdo se ha sumado a la selección uruguaya este año, se perdió algunos partidos con los albos, como el clásico, y prácticamente no ha tenido descanso en los regresos tras los amistosos con la celeste.

El pasado jueves jugó ante Defensor Sporting luego de que el miércoles llegara de la gira de la selección por Hungría e Israel, donde enfrentó a Argentina. En setiembre estuvo en los amistosos ante Costa Rica y Estados Unidos y a los cinco días jugó frente a Liverpool por la primera fecha del Clausura y en octubre dijo presente frente a Perú y a la vuelta de Lima enfrentó a Cerro, cuatro días después.

En los últimos partidos el lateral ha tenido su entrega habitual pero no ha logrado complementarse como antes con Gonzalo Castro, su socio ofensivo.

En el resto de la defensa, Guillermo Cotugno, Guzmán Corujo y Felipe Carvalho han tenido rendimientos regulares, si bien recibieron más goles en este tramo. Del único tanto que le anotaron en las primeras siete fechas del torneo, los albos pasaron a recibir seis en los últimos seis juegos (tres de River Plate, uno de Cerro Largo y dos de Defensor).

El entrenador también ha utilizado al juvenil Matías Laborda, quien marcó el gol del triunfo ante Progreso, que estuvo en la derrota ante Defensor y que se perfila para estar en los últimos partidos por la baja de Guzmán Corujo.

Diego Battiste

Gabriel Neves

Otro caso es el de Gabriel Neves, el volante que se convirtió en figura en el Apertura con su buen juego en el mediocampo, pero que en el cierre del Clausura perdió su lugar y no ha sido tenido en cuenta por Álvaro Gutiérrez.

Formaba el doble cinco con Rafael García hasta que el DT sumó a Felipe Carballo y pasó a jugar con tres volantes. Luego, Carballo, uno de los más regulares en el Clausura, pasó a ser inamovible en la línea media.

Leonardo Carreño

Felipe Carballo

Como lo demostró en la visita a Defensor Sporting, para Gutiérrez, Mathías Cardacio es la primera alternativa para los volantes ya que en ese juego sustituyó a Rafael García. El Bochita, a pesar de su experiencia, ha sido amonestado rápidamente en sus últimos partidos. En la primera fecha del Clausura, ante Liverpool, vio la amarilla a los 5 minutos y el técnico lo sustituyó a los 20’. La etapa pasada, ante Defensor, vio la cartulina a los 35’, el técnico lo mantuvo, y a los 80’ vio la segunda. Luego vino el gol del 2-1 para la viola en un momento de shock para los albos luego de que no se le cobrara penal a Thiago Vecino.

En las posiciones más ofensivas el entrenador tiene jugadores que se mantienen en el once a pesar de que en los últimos partidos no rinden como se los espera. Uno de ellos es Gonzalo Castro, quien luego de su gran clásico del Intermedio no volvió a tener otra gran actuación.

Camilo Dos Santos

Pablo Barrientos

Matías Zunino es otro de los preferidos del Guti pero el entrenador lo sustituyó en el Franzini ante Defensor cuando era de los mejores del equipo. El volante se destaca por su faceta ofensiva, ya sea con asistencias o goles aunque en ese último rubro no trascendido en los últimos partidos.

Además, probó a jugadores que no han logrado insertarse en el equipo o que, tras un partido bueno, luego no logran repetir. En ese apartado se encuentran Brian Ocampo, Santiago Rodríguez y Pablo García, quien, cuando parecía que se afirmaba en el once, se desgarró ante Defensor Sporting.

El plantel también cuenta con un grupo de jugadores ofensivos que casi no entran en la consideración del entrenador. Ellos son Pablo Barrientos, quien ha tenido muy pocos minutos, Gustavo Lorenzetti y Rodrigo Pastorini, quienes no juegan desde agosto.

¿Y los goles?

En el ataque, Nacional no pasa por un buen momento. El goleador, Gonzalo Bergessio, con 17 conquistas en el Uruguayo, lleva tres fechas sin marcar goles, si bien, salvo en el clásico, ha tenido situaciones para marcar.

Diego Battiste

Gonzalo Bergessio

Y su habitual reemplazo, el juvenil Thiago Vecino, tampoco ha estado claro a la hora de definir. Su último gol fue el 23 de setiembre, cuando le hizo dos a Racing. Ese fue su último partido en el que completó 90 minutos. Luego, ha ingresado en diferentes momentos del segundo tiempo y no ha podido volver a anotar.

La salida de Vecino le sacó a Nacional un volumen de intensidad mayor en la primera línea de presión, el que se vio en el clásico del Intermedio cuando le tocó sustituir en las primeras de cambio a Bergessio, lesionado.

Además, el entrenador no se la jugó nunca por conformar la delantera con los dos centrodelanteros teniendo jugadores con capacidad de desborde para jugar por afuera y asistirlos. Ahí le ha jugado en contra al tricolor el estilo ultra conservador de Gutiérrez.

Comparando los dos tramos del Clausura, Nacional pasó de marcar 15 goles en los primeros siete partidos a registrar cinco en los últimos seis juegos, lo que marca una clara baja en la generación ofensiva.

Esa es una de las claves del momento de Nacional, cuyo entrenador pregona como prioridad el cero en su arco, algo que solo logró en tres de los últimos seis partidos.