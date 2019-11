¿Tiene alguna salida el enfrentamiento de Nacional con la AUF?

La salida de Darío Ubriaco como director del departamento de arbitrajes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y que el árbitro y presidente de la gremial de jueces Marcelo De León no sea incluido en ningún otro cargo rentado más que el que actualmente tiene como juez de línea, se plantean como las salidas para evitar un conflicto político mayor en 2020 entre Nacional y el ejecutivo que preside Ignacio Alonso.

La posición radical de los tricolores, impulsada por José Decurnex, que en una semana (del domingo 17 al sábado 23 de noviembre) pasó de respaldar la gestión del presidente Alonso a quitarle la confianza y llevar el conflicto a un lugar sin salida, está potenciada por el contexto deportivo de Peñarol, que se encuentra a dos partidos del tricampeonato en el Uruguayo.

Camilo dos Santos

En un comunicado que hizo público el miércoles pasado, Nacional exigió la salida de Ubriaco, de De León (en un error en el comunicado porque su cargo rentado es como árbitro y en ese caso el ejecutivo no puede destituirlo) y de los cuatro miembros técnicos de la Comisión de Arbitrajes.

Como informó Referí, los neutrales no están dispuestos a ceder ante las presiones de Nacional y por este 2019 no cambiarán nada. Frente a esto, en la sede de 8 de Octubre pusieron sobre la mesa la posibilidad de avanzar un paso más y no jugar en la próxima temporada. El tema lo dejaron para analizar en 2020.

Desde la AUF explicaron que ahora no atenderán ningún pedido de Nacional, aunque no descartan hacerlo el próximo año.

Los neutrales no removerán a los cuatro miembros técnicos de la Comisión de Arbitrajes que designó en octubre (Carlos Pastorino, José Villalba, Adrián Sánchez y Roberto Silvera).

Diego Battiste

De todas formas se dejan un margen para negociar, según confirmaron a Referí.

En el caso de De León, el error que expresó Nacional en el comunicado lo deja en una situación sin margen para que le den la razón. Lo que pretendía el club presidido por Decurnex es que árbitro fuera destituido en un cargo en el que aún no fue designado.

La AUF planeaba rentar a De León para una comisión, en 2020. Frente a este error de los presididos por Decurnex, Alonso tiene una carta en la manga para utilizar: De León no será contratado. Allí daría a Nacional parte de lo que reclamaba.

La otra situación es la de Ubriaco. El exjuez llegó a la AUF a mediados de 2016, tras la finalización de la temporada 2015-2016 y después que Peñarol le quitó la confianza al ejecutivo.

El expresidente Wilmar Valdez ya había iniciado gestiones con Ubriaco para integrarlo a la AUF cuando Peñarol le quitó la confianza. No obstante, aquella movida fue interpretada como un cambio por la presión aurinegra.

En 2020 podría suceder una situación similar, pero no por la presión de Nacional sino ante la posibilidad de que Ubriaco pase a ocupar un cargo internacional, que le impediría actuar en la AUF.

¿La salida de Ubriaco y que no le otorguen otro cargo rentado a De León solucionan el conflicto? Desde Nacional explicaron a Referí que son las señales que esperan los tricolores.

¿En qué afecta a la AUF la decisión de Nacional?

Quitarle la confianza al Ejecutivo, retirar a Moreno, Aldo Gioia (mesa ejecutiva) y no asistir a las reuniones del congreso, tiene connotaciones en la AUF.

Diego Battiste

No afecta al nuevo Congreso (76 votos) en el que Nacional solo tiene dos votos y sería el décimo clubes de Primera que no asista. En ese caso, el Congreso tendrá 56 votos que son suficientes para sesionar y votar.

Diferente es la situación en el Consejo de Liga de Primera División, que es el que define todos los detalles del Campeonato Uruguayo. Nacional pasa a ser el décimo club en 16 que no asistirá. Los otros nueve (Cerro Largo, Cerro, Progreso, Juventud, Danubio, Fénix, Racing, Liverpool y River Plate) fueron los opositores a Alonso, que votaban a Óscar Curutchet, el candidato alineado con Tenfield.

En este caso, plantea un problema de funcionamiento, pero no impide que se dispute el Uruguayo 2020.

El Consejo de Liga necesita a nueve clubes (la mitad más uno de Primera) para sesionar. Desde julio no tiene los votos y no se reúne. Ya transcurrieron cuatro meses sin actividad.

¿Cuáles son las consecuencias si no se reúne el Consejo de Liga? Se va a seguir jugando normalmente, pero no se podrá digitar el clásico (un pedido de los grandes); no se habilitan nuevas canchas (por ejemplo, Progreso quería jugar en el Koster de Mercedes este año y no es cancha AUF); no se podrá poner nombre a los torneos ni aprobar ninguna situación especial como sucede en todos los comienzos de temporada.

El posible efecto del trienio y la decisión de Nacional

Que Peñarol gane el Uruguayo 2019 no es un detalle menor. Sería el tercero consecutivo y para la directiva de Decurnex implicaría una carga muy pesada, que terminó acelerado el conflicto, además de los perjuicios que entienden en el club pudieron provocar los arbitrajes (aunque no fueron los únicos, los deportivos de los tricolores resultaron determinantes).

El posible trienio de Peñarol obligaría a Nacional a realizar una mayor inversión en su plantel principal y a no equivocarse en las contrataciones, en un momento en el que económicamente no tenía proyectado variar el rumbo establecido este año para el plantel de fútbol en 2020.

Nacional se enfocó en culminar las obras del Gran Parque Central -que inició este mes- y el club social, y la posibilidad de que su rival de todas las horas vaya el año próximo por su cuarto título consecutivo lo coloca en una situación especial.