Nacional no encuentra eco en la AUF tras los comunicados: por ahora no se toca nada

La lucha que Nacional viene librando desde hace dos años en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) porque se siente perjudicado por los arbitrajes, alcanzó este miércoles el punto más crítico cuando la directiva hizo público el miércoles de mañana un comunicado a sus socios, hinchas y público general, pidiendo el cese del Director del Departamento de Arbitrajes, Darío Ubríaco, el funcionario de la AUF, Marcelo De León (presidente de la gremial de árbitros), y los cuatro integrantes técnicos de la comisión de árbitros (Carlos Pastorino, José Villalba, Adrián Sánchez y Roberto Silvera).

Este planteamiento, que hasta este miércoles de tarde no había llegado por una vía formal a la sede de la calle Guayabos, no encontró eco en la AUF, que no está dispuesta a avanzar en ninguna de las medidas que proponen los tricolores, según explicaron integrantes del ejecutivo a Referí.

¿Por qué la AUF no está dispuesta a ejecutar los cambios? Desde la cúpula directriz explicaron que trabajaron para organizar una nueva comisión de árbitros (hasta hace un mes estuvo integrada 60% por técnicos y 40% por políticos y desde entonces 80%-20%) que desde octubre preside Sergio Pérez Lauro (Boston River) e integran los técnicos Pastorino, Villalba, Sánchez y Silvera, y que le deben otorgar tiempo para evaluar su tarea y removerlos de sus cargos, si fuera necesario, pero no en el corto plazo.

Frente a esta situación, Nacional, que está empantanado en una lucha política intestina en la AUF, quedó en la disyuntiva de dar el siguiente paso (retirar a su representante del Ejecutivo, Julián Moreno, y la confianza al presidente Ignacio Alonso) o dar por perdida la pulseada que en forma pública viene librando desde abril el presidente José Decurnex.

El 20 de abril, después del 4-4 ante Fénix en el que Nacional fue perjudicado cuando no le validaron dos goles lícitos, el presidente dijo: “Hemos sido cautos y calmos. Hemos ido al Colegio, nuestros delegados se han juntado, hemos tenido estas charlas, pero llega un momento que aparentemente el hecho de ir amigablemente a conversar no funciona y vamos a tener que tomar otras medidas”. Por estas expresiones, Decurnex fue a la Comisión de Ética. En la misma situación quedó envuelto el vicepresidente Alejandro Balbi, y ambos fueron exonerados de sanción.

Sin embargo, por estas expresiones y porque un grupo de hinchas de Nacional irrumpió en las oficinas de la AUF con pancartas, la gremial decidió parar el fin de semana.

El siguiente enfrentamiento público de Nacional con la AUF por los arbitrajes se produjo en la semana previa al clásico del Clausura. El domingo 10 de este mes, el club emitió un comunicado preocupado por “los hechos recurrentes de pública notoriedad” (se refería a los arbitrajes, sin mencionarlos) y pidió una reunión con Alonso. Decurnex, Balbi y el primer delegado Eduardo Ache fueron recibidos por el ejecutivo, que en ese momento tenía cuatro miembros en Montevideo (Alonso, Gastón Tealdi, Andrea Lanfranco, Jorge Casales). El representante de Nacional, Julián Moreno se encontraba con la selección en Europa junto a los neutrales Matías Pérez y Fernando Sosa.

A la salida, el presidente tricolor brindó su total respaldo a la gestión de Alonso y pidió ecuanimidad.

El error del clásico del domingo y expresiones públicas del presidente de la gremial el lunes generaron un clima de tensión en Nacional, que el martes en directiva resolvió las medidas que anunció públicamente el miércoles.

Frente a esta situación, el Ejecutivo, que no recibió comunicación oficial hasta la tarde del miércoles según informaron desde la AUF a Referí, pero accedió al comunicado, consideró informalmente el tema y no encontró razones para dar lugar por el momento al pedido de Nacional.

Las autoridades de la AUF se reunirán recién la semana próxima para considerar el tema en su reunión semanal.

Este miércoles llegó a Montevideo el representante de Nacional, Moreno, después de presidir la delegación que viajó a Hungría e Israel para los partidos de la fecha FIFA. Mantuvo una charla con Alonso y luego se reunió con Decurnex y Balbi.

La AUF mantiene el respaldo a sus comisiones, y la gremial de árbitros emitió un comunicado en el que no acepta las presiones de Nacional. El próximo lunes se reunirá la directiva para analizar el tema. Por el momento no consideran parar.

El presidente De León, dijo a Referí que el comunicado de Nacional “no es de esta época” y expresó que “son costumbres viejas que no coinciden con la realidad de hoy, en donde las garantías están dadas para todas las instituciones. Los errores y aciertos (de los árbitros) van para todos los clubes”. Además explicó: “No se puede permitir que generen estas presiones”.

El día que la directiva prefirió cambiar el rumbo político

En abril, y antes del enfrentamiento público que planteó Nacional contra el arbitraje que llevó a Decurnex y Balbi a la Comisión de Ética, la directiva tricolor se encontró ante la disyuntiva de elegir entre Eduardo Ache y Moreno como representante en el nuevo ejecutivo.

A la vista quedaban expuestos dos modelos, el de un dirigente histórico con un peso político muy importante y una influencia en las decisiones del club en la AUF en las últimas dos décadas (fue presidente del club, neutral y delegado ante la AUF), y el de un dirigente con un perfil técnico.

Los presididos por Decurnex prefirieron cambiar el perfil que había tenido el club con Ache y Balbi en el ejecutivo desde 2006 y hasta diciembre 2018, en busca de recorrer los nuevos caminos del fútbol uruguayo, donde las viejas costumbres pasaban a formar parte del pasado.

Sin embargo, hoy Nacional se encuentra enfrentado en una lucha en la que la AUF no está dispuesto a ceder ante sus aspiraciones y en caso de que no sean contempladas las aspiraciones de los tricolores ni den señales en el camino que marcó el club, el siguiente paso será retirar la confianza al ejecutivo.

La AUF ingresó nuevamente en área de turbulencias y por el momento Peñarol es un mero testigo. Consultado el presidente de Peñarol, Jorge Barrera, dijo a Referí: "El presidente de Peñarol solo habla de Peñarol".

El fútbol vuelve a ser testigo de una historia que se repite a menudo en la AUF cuando uno de los grandes no gana y carga a los árbitros con las culpas.

Así como en esta misma década, bajo la presidencia de Juan Pedro Damiani (quien estuvo en el club hasta diciembre 2017), los reclamos contra los árbitrajes corrían en sentido contrario, Peñarol se quejaba y le quitaba el respaldo al ejecutivo, y Nacional en silencio simplemente contemplaba las batallas estériles que daba su rival, ahora las quejas tienen otro color. Ahora es Alonso, como antes la gestión de Wilmar Valdez (2014-2018) fue bombardeada sin éxito por los aurinegros, que cambiaron con la llegada de Jorge Barrrera.

Le bajaron el pulgar a Siegler y a Bello

Durante la Copa América de Brasil, los neutrales de la AUF recibieron informalmente por parte de dirigentes de Nacional, el interés de que los exárbitros Gustavo Siegler y Daniel Bello se pudieran integrar a la comisión de árbitros que Alonso y su grupo de trabajo estaba conformando.

Los presididos por Alonso desestimaron los nombres por entender que no eran los más apropiados para el perfil que buscaba para el referato uruguayo, y se decidió por los que nombró en octubre.