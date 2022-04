Natalia Oreiro sorprendió con el relato de cómo vivió el atentado a la AMIA en Buenos Aires

Natalia Oreiro se encuentra en medio de una gira de prensa por el estreno de su última producción, Iosi, el espía arrepentido, una serie de Amazon Prime Video que se filmó parcialmente en Uruguay durante el 2021. La historia sigue a un agente del servicio de inteligencia argentino que tiene la misión de infiltrarse en la comunidad judía, y que se encuentra con una serie de documentos que exponen datos secretos sobre el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994.

En la serie, Oreiro se pone en la piel de Claudia, una especie de monitora del protagonista que además está cruzada por fuertes sentimientos antisemitas. En el marco de la gira de prensa, Oreiro contó en una entrevista con Infobae su vínculo con la colectividad judía y, además, reveló que el día de la explosión de la AMIA (la Asociación Mutual Israelita Argentina), el 18 de julio de 1994, ella y su padre se encontraban a pocos metros del lugar.

"Tenía 16 años y fue muy impactante. Me había mudado a Argentina y estábamos cerca de la AMIA con mi papá y mi mamá buscando algunas cosas para el lugar donde iba a vivir. Explotó la vidriera de la ferretería donde estábamos. No sabíamos qué había pasado: si había chocado el subte, si había explotado una cilindro de gas. Luego nos enteramos. Lo recuerdo como algo muy movilizador. Yo tengo un vínculo muy cercano con toda la comunidad judía y con Israel", contó Oreiro.

La explosión de la AMIA es el mayor atentado en continente americano después del ataque a las Torres Gemelas en 2001, y su autoría real todavía permanece bajo un manto de sospechas e hipótesis cruzadas.

"Sabía de qué se trataban los atentados más terroríficos que sucedieron en Latinoamérica; de hecho, me mudé a la Argentina en 1994, cuando fue el de la AMIA. Lo tenía muy presente pero, como la mayoría de las personas que transitamos en este país, desconocemos aún hoy en día las causas de los culpables. Y creo que de eso se trata también un poco esta serie: de poner un poco de luz a lo que sucedió y hablar también del tráfico de armas en el país. Además, interpretar a una espía en la Argentina es algo poco común, con lo cual fue todo un desafío", agregó la actriz y cantante uruguaya sobre su rol en la serie.

"Más de una vez les pregunté a los directores, precisamente, si no les daba miedo meterse con este tema tan sensible, buscar al culpable o intentar entender qué fue lo que sucedió. Mi personaje también me causó mucho rechazo: es una mujer antisemita, convencida de esa causa por la que vive. Terminaba de decir una línea y me ponía a llorar. Los directores me decían: 'Pero sos actriz, estás actuando'. Obviamente los actores somos un instrumento para que la historia se pueda contar, pero hay algo en mí que trasciende al intérprete, y me sentí muy conmovida con la situación", agregó.

Iosi, el espía arrepentido se podrá ver en la plataforma de streaming Prime Video a partir del 29 de abril.