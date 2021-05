Netanyahu, primer ministro de Israel, destacó apoyo del gobierno de Uruguay en el conflicto con Palestina

"Gracias por apoyar a Israel y respaldar nuestro derecho a defendernos ante los ataques terroristas", escribió en un tuit acompañado de 25 banderas de distintos países entre los que están Estados Unidos, Brasil, Colombia, Paraguay y Alemania y que cierra con la bandera uruguaya.

🇺🇸🇦🇱🇦🇺🇦🇹🇧🇦🇧🇷🇧🇬🇨🇦🇨🇴🇨🇾🇨🇿🇬🇪🇩🇪🇬🇹🇭🇳🇭🇺🇮🇹🇱🇹🇲🇩🇳🇱🇲🇰🇵🇾🇸🇮🇺🇦🇺🇾

Thank you for resolutely standing with 🇮🇱 and supporting our right to self defense against terrorist attacks.