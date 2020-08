Netflix pide disculpas por publicar un afiche que sexualiza a niñas de 11 años

Los comentarios negativos poco tuvieron que ver con la película. Lo que criticaron los internautas fue la decisión de Netflix de elegir una imagen de una escena que, según entendieron varias personas, fomenta la pedofilia. Además, esta película francesa (Mignonnes es su nombre original) de Maïmouna Doucouré apunta a denunciar la realidad que viven menores de edad hipersexualizadas. Justamente, la pieza que ganó el premio World Cinema Dramatic Directing en la última edición del festival de Sundance critica todo eso de lo que se acusó al gigante del streaming.

El cartel original con el que Bac Films promocionó Cuties en su país nativo muestra a las cuatro niñas corriendo y saltando en una calle con bolsas de compras. En el afiche que seleccionó Netflix y luego borró, aparecían las mismas menores pero bailando twerking.

"La nueva peli de Netflix 'Cuties' q se estrena en Argentina el 9 de setiembre como "Guapis" viene con una promo q fomenta la pedofilia. No es empoderamiento @NetflixLAT , es ofrecer cuerpos infantiles sexualizados. Tienen 11 años esas nenas", escribió en su cuenta de Twitter la periodista argentina Mariana Carbajal. Así, varios internautas más acusaron a la plataforma de "pedofilia".

"Lamentamos profundamente el diseño inapropiado usado por Cuties. No está bien, tampoco era representativo de la película francesa que se estrenó en Sundance. Hemos actualizado las imágenes y la descripción", publicó Netflix desde su cuenta oficial de Twitter horas después de convertirse en blanco de críticas en redes.

