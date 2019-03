Netto contradice a directora de Primaria y advierte que no se justificarán faltas por Carnaval

El presidente del Codicen, Wilson Netto, informó al programa radial Así nos va que los estudiantes que no asistan a clases durante este viernes y la próxima semana de Carnaval no podrán justificar la falta, como había anunciado la directora de Primaria, Irupé Buzzetti.

Buzzetii dijo este lunes en el programa Arriba Gente que se justificaría la falta de los niños que no asistieran a clase por las vacaciones de Carnaval en caso de que sus padres explicaran la situación.

Las autoridades de la educación dieron inicio al año lectivo este viernes en la escuela N° 378 de Montevideo, en el barrio Casavalle, donde unos 400 alumnos estudian bajo modalidad Aprender, un programa que se aplica en barrios pobres. Los niños recibieron 700.000 libros y útiles escolares, para lo que Primaria tuvo que invertir US$ 105 millones.

En la inauguración estuvo presente la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz; el consejero de Codicen, Robert Silva; la directora de Secundaria, Ana Olivera; el consejero de Secundaria Javier Landoni, entre otras autoridades de la educación.

Este año la enseñanza de inglés será obligatoria y universal en todas la escuelas. El objetivo del Codicen es que los alumnos lleguen a un nivel de examen First al término de la educación obligatoria.

El siguiente destino de las autoridades fue el liceo N° 67 de Montevideo, donde tocó la comparsa Educandó, integrada por estudiantes y docentes de ese centro. "Más allá de lo curricular, en el centro de estudio hay que acercarse a la realidad. Por eso los proyectos que impulsa el equipo docente sirven para integrar a la comunidad", dijo el presidente del Codicen.

El jerarca además señaló que en Uruguay "nunca tanta gente estudió en la educación pública". Entre estudiantes de la educación pública y privada, 1.060.000 personas están capacitándose y formándose en todo el país.

Cuando terminó el acto, los jerarcas se dirigieron a la escuela técnica de UTU ubicada en el Barrio Lavalleja. Allí Netto dialogó con El Observador y presentó su optimismo ante un comienzo de clases que consideró "mucho más ordenado" y "con mayor cobertura" que otros años.

En relación al entendido que la educación está mal como cree la mayoría de la población según marcan las encuestas, el presidente del Codicen desestimó esa idea y se refirió a ella como un "discurso" y un "botín político".

"Hay un discurso y un resalto que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo que no favorece a la sociedad en su conjunto. Han tomado la educación como botín político, pensar que la educación de hace 50 años atrás va a dar respuesta que precisan los jóvenes del país hoy es no conocer la realidad", sostuvo Netto. "Yo no tenía la posibilidad, cuando fui a Primaria, como tienen los niños hoy de tener educación física, arte, tecnología. Si somos honestos realmente en el análisis tenemos que asumir que no existió una década el Uruguay tan importante como esta en lo que tiene que ver en términos de infraestructura y expansión educativa", añadió.

Los que dicen que la educación está mejor antes que ahora, según Netto, son aquellos que "tuvieron la oportunidad de vivir en un sector de la sociedad, que pudieron hacer uso de todos los niveles educativos, y perdieron la perspectiva de que en realidad los afortunados eran ellos".

Netto apuntó también hacia Eduy21, un movimiento ciudadano integrado por expertos educativos de todos los colores político partidarios y a la reforma educativa que proponen. Según la principal autoridad del Codicen, "muchos de ellos (los expertos) estuvieron administrando por más de diez años la educación y no lograron mover la aguja en absoluto". "Esta aguja que estamos moviendo ahora ellos no la lograron mover", remató.

Para el jerarca, no se puede comparar una idea, refiriéndose a la propuesta de reforma educativa de Eduy21 con "una cosa que está funcionando".