Nin Novoa celebró dichos de Talvi sobre Venezuela: "Es una posición igual a la nuestra"

El excanciller Rodolfo Nin Novoa (2015-2020) celebró las declaraciones de su sucesor en el cargo, el colorado Ernesto Talvi, quien dijo este sábado en entrevista con El Observador que desde su rol no "corresponde" calificar a Venezuela como una dictadura.

"Es una posición igual a la nuestra. Se puede imaginar que no me parece mal", dijo Nin Novoa a radio Monte Carlo. El exministro de Relaciones Exteriores consideró que la postura de Talvi es la “de un canciller que quiere intervenir para tratar de ayudar, porque si usted hostiga, critica, cataloga, luego difícilmente se pueda sentar en una mesa con ese gobierno". "Me congratula de que siga ese camino”, añadió.

Según Nin Novoa, "cuando uno es canciller y representa los intereses nacionales no puede andar dando opiniones personales, sobre todo cuando en el marco de esas opiniones se está trabajando para que exista un diálogo que levante las restricciones y que ayuden a los países a superar esa situación".

"Venezuela tiene un gobierno absolutamente autoritario y los derechos humanos se violan, pero en función de ser uno canciller, si quiere colaborar en la salida a los problemas, no puede andar catalogando los gobiernos. Es la misma posición que teníamos nosotros cuando éramos gobierno", agregó.

También advirtió que el presidente Luis Lacalle Pou "salió a contradecirlo" por lo que "se empiezan a notar algunas diferencias complejas en la coalición".

Este lunes, luego de que El Observador informara que Lacalle Pou transmitió a su entorno que estaba dispuesto a decir públicamente que Venezuela es una dictadura, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, fue consultado al respecto de los dichos del canciller. “Conceptualmente coincidimos con los dichos del canciller en cuanto a que en Venezuela no hay democracia y no se respetan los derechos humanos. El presidente de la República ha sido muy claro en eso desde siempre: que entiende que cuando no hay respeto por derechos humanos y no hay democracia, obviamente es una dictadura”, dijo Delgado.