"Ningún varón me va a callar a los gritos": duro cruce entre una diputada del FA y un senador colorado

En la sesión de la Comisión Permanente en la que los senadores de la coalición de gobierno negaron el voto a la oposición para la convocatoria al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se dio un fuerte cruce entre la la legisladora del Frente Amplio Bettiana Díaz y el senador colorado German Coutinho.

Luego de que se negara el llamado a sala a Heber, Bettiana Díaz tomó la palabra y manifestó su molestia. "Lo dialogamos en la previa porque la intención era ir a una comisión general. Hace unos días se conocen datos y cifras de delitos, especialmente de homicidios, había anunciado un plan en julio de 2022 que fue tan exitoso que ayer descabezó a la cúpula policial", apuntó.

En ese momento, el senador colorado, German Coutinho, que ya había hablado antes, quiso interrumpir a Díaz y ella reaccionó. " A mi no me grite, pida la palabra. Presidenta le pido que me ampare en el uso de la palabra porque a mi ningún varón me va a callar a los gritos", exclamó.

Luego, también Graciela Bianchi intervino en la discusión, y Díaz retrucó: "¿Me querés gritar, Graciela?".

Transcurrida la sesión y luego de que varios legisladores tomaran la palabra, la diputada frenteamplista volvió a tomar la palabra y se refirió al senador Coutinho.

Como el colorado quiso intervenir, Díaz volvió a reaccionar: "¡Cállese! Presidenta, ampáreme en el uso de la palabra porque hay un legislador que parece que no puede escuchar ideas diferentes a las que tiene. No puede ser que la sesión tenga que ser a los gritos o sino una no puede hablar".