Nivel 2: cómo es el grado de inseguridad que EEUU le endilgó a Uruguay

Mientras que varios países de América Latina emitían comunicados para lamentar los ataques masivos con armas de fuego cometidos el pasado fin de semana en las ciudades estadounidenses de El Paso (Texas) y Dayton (Ohio), la cancillería uruguaya se despachaba con un comunicado en el que advertía de la "creciente violencia indiscriminada en su mayor parte por crímenes de odio” en el país norteamericano. Aquel mensaje inusual por parte de una cancillería que no suele avisar a sus ciudadanos acerca del riesgo de viajar a ninguna parte del mundo, llegó apenas tres días después de que el la embajada de Estados Unidos revisara al alza el nivel de riesgo de Uruguay como destino para los estadounidenses.

El canciller Rodolfo Nin Novoa confirmó este martes en el programa Todo Pasa de Océano FM que aquel comunicado fue una respuesta al cambio de categoría que sufrió Uruguay por parte del Departamento de Estado del país norteamericano, y ratificó que a su juicio aquella fue una maniobra para favorecer a la oposición de cara a las elecciones nacionales en un tema sensible como es el de la seguridad. "Se meten, se inmiscuyen (en la campaña) pero no es ninguna novedad por parte de las embajadas norteamericanas en América Latina", dijo el jerarca.

"Ellos (los estadounidenses) tienen la misión divina de calificar a todos los países del mundo", afirmó el canciller y agregó que basta entrar a la página del Departamento de Estado para ver la calificación de todos los países, agregó Nin Novoa.

La decisión es inusual porque el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene un sistema para catalogar los niveles de seguridad de cada país, como sí cuenta Estados Unidos. El viceministro Ariel Bergamino indicó a El Observador que Cancillería no posee información de otros países, pero sugirió consultar al Ministerio del Interior. "Supongo que ellos deben tener documentación y elementos, pero nosotros no tenemos eso", agregó.

Además, los ataques masivos en Estados Unidos están lejos de ser una novedad. La organización sin fines de lucro Gun Violence Achieve lleva un registro de este tipo de tiroteos al menos desde 2014, cuando se produjeron 268 ataques masivos en todo Estados Unidos.

Es cierto que la cifra de incidentes tiende a crecer, pero hasta el momento no se superó la cantidad registrada en 2016, año en que se produjeron 386 ataques masivos. A modo de comparación, en 2017 hubo 346 incidentes y 340 en 2018. Por otra parte, en lo que va de 2019 (al 6 de agosto) se llevan contados 256 ataques.

El comunicado de la cancillería uruguaya fue compartido en redes sociales por el canciller venezolano Jorge Arreaza, quien minutos después emuló la medida y publicó un escrito que, en términos similares, alerta a ciudadanos venezolanos que quieran viajar a Estados Unidos. Recomienda tomar precauciones ante la “discriminación racial y odio contra las poblaciones migrantes” en esos ataque y no visitar algunas ciudades americanas por estar entre las 20 más peligrosas del mundo según Forbes, algo que también hizo Uruguay, pero citando a la revista Ceoworld Magazine 2019.

Lo paradójico es que esa publicación en la que Uruguay basa su recomendación para no visitar Detroit (Michigan), Baltimore (Maryland) y Albuquerque (Nuevo México), ubica a Caracas como la ciudad más peligrosas del mundo.

Eso sí, si bien Uruguay no emitió ningún mensaje de condolencias por los ataques, Venezuela sí lo hizo. “Los pensamientos y oraciones del pueblo venezolano están con las víctimas del tiroteo y sus familiares afectados por este hecho”, escribió la cancillería venezolana el 3 de agosto tras los hechos de El Paso, Texas.

El lugar de Uruguay

Hasta el viernes, cuando Estados Unidos anunció el cambio de categoría, Uruguay era un destino de nivel 1 en materia de seguridad, en el que los turistas norteamericanos solo deben tomar “precauciones normales”, según detalla el Departamento del Estado. A nivel regional, Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina mantienen esta categoría.

La decisión de elevar a Uruguay al nivel 2, que supone la recomendación de "aumentar la precaución debido al delito", deja al país en la misma categoría que Cuba, Francia, Italia, España, Alemania y el sur de México (no incluida la capital Ciudad de México).

Otros países también registran nivel 2 según el Departamento de Estados de los Estados Unidos, pero con la salvedad de que “contienen áreas de alto riesgo”. En esa diferenciación, que no llega a ser una categoría distinta pero que sí implica mayor nivel de peligrosidad, se ubican países como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Rusia, India, entre otros.

La nueva categorización de Uruguay se debe a un aumento en la criminalidad del país, según señaló la embajada de Estados Unidos en el comunicado. Fuentes diplomáticas señalaron a El Observador que se toman “en cuenta muchos factores para determinar el nivel de recomendación de viaje para cada país, por ejemplo: criminalidad, actividad terrorista, disturbios, riesgo de secuestro, riesgo de salud, desastres naturales/clima y eventos actuales", y negaron que se tuvieran “en cuenta consideraciones políticas o económicas bilaterales”.

En 2018, según datos del Ministerio del Interior, Uruguay registró un aumento del 53,8% en las rapiñas y uno de 45,8% en los homicidios respecto al registro del año 2017, hasta llegar a la cifra récord de 414 asesinatos. En ese sentido, el Departamento de Estado destaca que "los delitos violentos, como los homicidios, los robos a mano armada, el robo de vehículos y los robos en general, han aumentado en todo el país y ocurren en áreas urbanas frecuentadas por personal del gobierno de los Estados Unidos, día y noche", y agrega que "los delincuentes suelen viajar en pareja en motocicletas para acercarse a las víctimas desprevenidas con un arma y exigir pertenencias personales".

En noviembre de 2018 el gobierno británico publicó una serie de recomendaciones para aquellos conciudadanos que visitaran Uruguay y en el que ya se advertía sobre la situación de inseguridad que vivía el país, informó entonces Montevideo Portal.

El informe también señala que los policías "son profesionales y están bien capacitados", pero "no mantienen una presencia física sólida para disuadir la actividad delictiva" generando "una respuesta tardía"

A pesar de que otros países también aparecen en el nivel 2 de riesgo, la razón por la que están allí no es la misma que la de Uruguay. Tal es el caso de Francia, España y Alemania, que aparecen en esa posición por el riesgo latente a que se produzca un atentado en lugares turísticos. El reporte de Francia, por ejemplo, recibió una actualización el 1° de abril para alertar acerca de la presencia de los “chalecos amarillos” que protestan en distintos puntos del país contra las políticas del presidente francés Emmanuel Macron.