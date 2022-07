"No estoy pasando un buen momento", admitió Jonatan Alvez, delantero de Unión de Santa Fe

El delantero de Unión de Santa Fe, Jonatan Alvez, admitió en un posteo de Instagram que no está pasando por un buen momento por lo que le sucedió durante el partido contra Nacional.

Tras recuperarse de un desgarro el uruguayo fue titular frente al tricolor el martes en la revancha por octavos de final de la Copa Libertadores, pero antes del final del primer tiempo se resintió. Continuó hasta el descanso con gestos de dolor y haciendo un esfuerzo para desplazarse.

De todas formas, salió a jugar el segundo tiempo. No gravitó, se paró en la mitad de la cancha y tocó hacia los costados, imposibilitado de correr. Diez minutos después fue reemplazado.

AFP

El equipo de Unión que enfrentó a Nacional, con Mele, Polenta y Alvez entre los parados

Las lesiones no le dan tregua al uruguayo desde que llegó a Unión y ya quedó afuera de más de la mitad de los partidos disputados por el equipo.

"De rodillas ante ti mi Dios y con la frente en alto ante el mundo. No estoy pasando un buen momento por lo que me ha sucedido, pero siempre dejaré todo cada vez que me toque aportar y con ustedes mis compañeros, familia y los que siempre están gracias por el apoyo incondicional vamos hasta el final. PD: No somos lo mejores cuando ganamos ni tampoco somos los peores cuando perdemos. Cada día aprendemos un poco más", escribió en la red social.