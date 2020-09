No habrá desafuero: Manini da marcha atrás y blancos votarán en contra

El general retirado Guido Manini Ríos dio marcha atrás y selló el destino de su desafuero. Tras insistir desde la pasada campaña electoral en que no se ampararía en “ningún privilegio” y se sometería a la Justicia, el líder de Cabildo Abierto comunicó este lunes que finalmente no votará su propio desafuero solicitado por el fiscal Rodrigo Morosoli, quien pretende imputarlo por la presunta omisión de denunciar las confesiones de José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor en 2018.

El anuncio del excomandante en Jefe del Ejército abroquela a su partido en contra del desafuero y despeja del camino el principal obstáculo que el Partido Nacional observaba para rechazar el pedido de Morosoli. Tras escuchar las palabras de Manini, dirigentes blancos consultados por El Observador señalaron que era lo que esperaban para definir su voto en contra.

La Constitución exige al menos 21 votos para habilitar un desafuero. El Partido Nacional (11 votos), Cabildo Abierto (3 votos) y Batllistas (2 votos) se opondrán. El único sector de la coalición que votará a favor será Ciudadanos, fundado por Ernesto Talvi y con dos escaños en la Cámara Alta. También votará afirmativamente el Frente Amplio (13 votos), pero Manini retendrá la banca.

El mensaje

La vía para el mensaje del general, que se sospechaba desde hace días en el ambiente político, fue nuevamente un video desde su despacho dirigido a los suyos: “la militancia y los votantes de Cabildo Abierto”.

Con ceño fruncido, cadencia militar y un cuadro de José Artigas cuidando sus espaldas, Manini Ríos leyó un discurso de casi seis minutos en el que volvió a criticar a la Justicia y justificó su marcha atrás afirmando que “las circunstancias han cambiado”.

“En el entendido de que un conductor debe siempre considerar todos los factores que afectan a quienes conduce, y que no puedo ignorar los acontecimientos ocurridos en los últimos días, he decidido actuar de acuerdo a lo establecido en el artículo 121 del Senado, que establece que no puedo ser juez y parte, por lo que me retiraré de sala al momento de la votación, estando a lo que el cuerpo decida”, afirmó.

Dentro de ese cambio de circunstancias ubicó “las recientes revelaciones de las actas de 2006” (de Gilberto Vázquez), que a su juicio “han probado que los mismos actores, ante casos similares, actuaron de la misma forma en 2006 y en 2019”. A eso se suma, según Manini, “la reciente resolución de archivo por parte de un tribunal de apelaciones, más de 500 días después de haberse presentado en la justicia, de la causa de las declaraciones que supuestamente demoré en comunicar sin siquiera haber concurrido el declarante al Juzgado”, así como “declaraciones públicas” del fiscal Morosoli que “generan justificadas dudas sobre la imparcialidad y la verdadera justicia que inspirará el proceso que se pretende iniciar”.

Manini también asienta su cambio de posición en la opinión de “destacados juristas” que han argumentado que en caso de prosperar su desafuero, el reintegro a la cámara también exigiría dos tercios de los votos. “Si bien hay distintas visiones sobre el tema es clara la existencia de la posibilidad de que la suspensión de los fueros signifique el no retorno definitivo a la banca para la que me eligieron casi 270 mil ciudadanos”, comentó Manini, pese a que horas antes el Frente Amplio había asumido públicamente su compromiso de habilitar “de forma inmediata” su reingreso en caso de ser declarado inocente, desautorizando así la posición de José Mujica.

Otro elemento que, según Manini, lo hizo cambiar de opinión fue el pedido de los cabildantes. “Ellos me han hecho saber su profundo y sincero deseo de que yo no abandone la banca, además de expresar su rechazo a la inaceptable presión mediática que se está ejerciendo masiva y descaradamente para incidir en la votación”, dijo.

Días antes, los senadores Raúl Lozano y Guillermo Domenech habían confirmado su posición contraria al desafuero. Acto seguido, tanto los diputados de Cabildo como la Junta Nacional del partido habían reclamado a Manini que se abstuviera de votar.

Negociaciones

Las palabras de Manini llegaron sobre la noche de una larga jornada en el Senado, y en la que todos los partidos esperaban con atención las novedades de Cabildo Abierto.

Temprano en la tarde, en la reunión de coordinación intrapartidaria, el senador Lozano comentó que la Junta Nacional de Cabildo Abierto le había trasladado el pedido formal a Manini de que evitara votar el desafuero, pero que seguían “a la espera” de una respuesta.

Una hora después de la reunión, Lozano se reunió en su despacho del edificio Anexo del Palacio Legislativo junto a Manini Ríos, Domenech y el subsecretario de Defensa, Rivera Elgue. A la salida del encuentro, que duró alrededor de media hora, Domenech dijo a El Observador que el tema desafuero “no se trató” y que todavía no había novedades.

En simultáneo, del otro lado de Avenida de las leyes, la bancada nacionalista seguía discutiendo qué hacer este martes cuando se reuniera la comisión de Constitución, que ya había aplazado una vez la votación. Pese a considerar desde un inicio que no hay “méritos jurídicos” para desaforar a Manini, al menos la mitad de la bancada entendía que en caso de que el líder de Cabildo Abierto decidiera votar a favor, el Partido Nacional debía acompañar con sus votos. En otras palabras, lo que varios blancos reclamaban era que Manini asumiera parte del costo político de dejar por el camino su desafuero.

Pocos minutos antes de que el video se divulgara públicamente, la bancada nacionalista adoptó un cuarto intermedio hasta este martes en la mañana. Allí definirá si habilita la votación en comisión pocas horas después.