En el apogeo del gobierno macrista, las críticas a Cambiemos por su “kirchnerismo de buenos modales”, como definiera algún ahora político argentino, eran respondidas con la frase “no vuelven más”. Sin embargo, como el propio Macri acepta ahora, las observaciones sobre la continuidad del populismo peronista ruinoso y otras prácticas no solo eran pertinentes, sino que implicaban un reproche por no querer, o no poder, cambiar la línea que desembocaría en la agonía actual. Esa respuesta a las críticas quería decir que, pese a todo, el peronismo franquicia Cristina estaba definitivamente derrotado y en desbandada.