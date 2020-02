Nuevo capítulo del misterio infinito

Tony Abbott fue primer ministro de Australia entre los años 2013 y 2015, es decir, estaba al mando de su país cuando quizá no tan lejos de territorio australiano, la madrugada del 8 de marzo de 2014, el Boeing 777 de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo se estrelló en las aguas del Océano Indico.

Ahora, en lo que se parece mucho a un caso de ocultamiento de la verdad, Abbott ha salido a decir en un documental estrenado el martes y el miércoles pasado, que los “mandos altos” del gobierno de Malasia sospecharon casi desde el principio que la desaparición del vuelo 370, el misterio más grande del presente siglo, se debió a un acto suicida del capitán de la nave, Zaharie Ahmad Shah, algo que la familia del veterano piloto ha refutado infinidad de veces.

¿Por qué el ex primer ministro no reveló esto cuando lo supo? Habrá que preguntárselo, pues la noticia no es primicia ni presenta información del todo nueva, más allá de que generará una ola de sospechas respecto a cuanto más saben sobre el siniestro los países que participaron en la búsqueda de los restos del avión.

Los comentarios de Abbott han generado indignación, sobre todo en los familiares de las víctimas, quienes se sienten estafados por quienes deberían haber estado al servicio de la verdad y la ocultaron. “¿Por qué ahora? Si es cierto lo que dice, durante seis años hemos estado viviendo una mentira”, comentó Jacquita Gomes, cuyo esposo Patrick era auxiliar de vuelo en el avión.

En la edición del 22 de julio de 2016, la revista New York publicó un informe basado en una investigación confidencial, según la cual un acto suicida masivo cometido por el capitán es la principal hipótesis para explicar la desaparición del avión.

Dos años después de la desaparición, el FBI tuvo acceso a la información contenida en el simulador de vuelo Microsoft Flight Simulator X que Zaharie Ahmad Shah, de 53 años de edad y capitán del Boeing 777, tenía en su casa y cuyos datos apuntarían a definir un muy bien premeditado acto de suicidio masivo, coincidente con la ruta tomada por la nave, una hipótesis que se había manejado a los pocos días de ocurrido el hecho, aunque las autoridades de la aerolínea malaya pronto consideraron descabellada la conjetura, pues Zaharie figuraba en la lista de los mejores pilotos de la empresa, con más de 15 años y 18.365 horas de vuelo de experiencia comandando ese modelo de avión.

El descubrimiento realizado por el FBI en el disco duro de la computadora del piloto dio cabida en su momento a una cantidad de interrogantes respecto a los posibles motivos de un acto demencial de esas proporciones. Cómo era posible que la aerolínea tuviera a un empleado con problemas mentales a cargo de la vida de cientos de personas. Los comentarios recientes de Abbott van a reavivar el interés por conocer la verdad, la cual comprometería a Malaysia Airlines, en caso de que haya ocultado información respecto a la personalidad y salud mental de Zaharie.

¿Cuál podría haber sido el posible escenario a bordo? ¿Mató el capitán al copiloto de 27 años de edad, Faruq Abdul Hamid, para poder llevar a cabo su acto? ¿Fueron los 238 ocupantes de la nave conscientes de lo que estaba sucediendo y no pudieron hacer nada? El misterio infinito ha vuelto a reabrirse y la pelota pasó a estar nuevamente en posesión del gobierno malayo.