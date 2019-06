Nuevo fondo de inversión ofrece acceso al mercado internacional desde Uruguay

La firma Nobilis presentó este miércoles el Fondo de Inversión Estrategia de Crecimiento, que propone una alternativa para personas interesadas en incrementar su patrimonio en forma sostenida y con un alto control de riesgos.

El producto fue diseñado para un horizonte temporal de entre 3 y 5 años, que (de acuerdo con la experiencia de Nobilis) puede ofrecer un rendimiento estimado de entre 5% y 7% anual, mediante un mix de inversiones inédito en el mercado uruguayo.

Se trata de un “fondo de fondos”, que contará con una escala suficiente para invertir en distintos instrumentos financieros del mercado internacional, tanto de renta fija como variable (acciones). Es decir, no se compra directamente un bono u acción, sino que se compra un fondo especializado.

La diversificación de inversiones lo hace menos susceptible a las oscilaciones de mercado y da más garantías en cuanto a los márgenes de retorno, explicó la empresa.

En diálogo con El Observador el gerente de inversiones de Nobilis, Jerónimo Nin, señaló que la estrategia está pensada para aquellas personas que están dispuestas a darle tiempo a la inversión para que crezca. “Está apuntado a clientes que tiene plata en el banco, que están buscando algún negocio. Si le dan el tiempo adecuado al producto van a capitalizar un 5% o 7%. (…) Lo que hacemos con la estrategia es poner el tiempo a su favor (de los inversores) porque los activos financieros suben en el largo plazo”, explicó.

El monto mínimo del instrumento es de US$ 1.000 de inversión, aunque es un producto ideal para montos de entre US$ 50 mil y US$ 100 mil, por ejemplo.

El portafolio será monitoreado a diario y modificado según la visión que se tenga de los mercados.

“El departamento de inversiones va a estar arriba de la estrategia. Todos los días vamos a saber explicarle a cada cliente porqué subió, o porqué bajó, le vamos a mandar información una vez al mes para que entienda”, explicó Nin.

Por otro lado, el ejecutivo señaló que los fondos de inversión que se adquieran deberán cumplir con los requisitos normativos más exigentes de Europa. Además, se exige que cada familia de fondos maneje más de US$ 10.000 millones en activos, como muestra que grandes inversores institucionales del mundo invierten con ellos, y que cada estrategia específica que se compre cuente con al menos US$ 100 millones, como forma de asegurar liquidez. Algunos ejemplos son Pimco, Natixis, Henderson y Schroders, entre otros.

El producto que ya cuenta con la autorización del Banco Central del Uruguay (BCU), tiene a Nobilis como asesor de inversiones, a Winterbotham Fiduciaria como administrador y a Deloitte como auditor. La comisión de administración es de 1,3% anual que se irá devengando a lo largo del año.

“Esta es la manera en la que se invierte y en la que se ahorra en el mundo. Si a las inversiones financieras les damos un horizonte temporal y no las estamos mirando todos los días rinden. Hay que entender el concepto de invertir y de darle tiempo a las estrategias para que maduren y se puedan cosechar los frutos”, insistió el ejecutivo. La primera suscripción del fondo se realizará en la primera semana de julio.

La compañía Nobilis se creó en 2017, tras la fusión de cinco empresas del sector. La firma surgió como respuesta a un contexto adverso para la plaza financiera local, que ha registrado un descenso significativo en el número de corredores de bolsa y un aumento sustancial en las exigencias regulatorias.