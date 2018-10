En Malvín se organizan contra inseguridad y el Ministerio del Interior instala cámaras

Por Santiago Perroni

“Este es un magnum 357. Aprendí tiro en el año 1995, cuando empezaron los problemas de seguridad, y me compré el arma para sentirme más cómodo”, dijo a El Observador Ricardo Yannicelli, un médico jubilado que vive en Malvín. No se separa de su revólver y llenó de rejas su propiedad. No deja abierta ninguna de las puertas de su casa como lo hacía antes y está en constante comunicación con sus vecinos de la calle Aconcagua a través de un grupo de Whatsapp donde advierten sobre actividades sospechosas y buscan alternativas para mejorar la seguridad de la zona.

“El otro día el hijo del vecino de acá enfrente bajaba del auto con su bebita, pasa una moto, baja uno, lo encañona y le saca todo lo que tiene. Quisieron explotar el cajero de Gallinal y no pudieron. Nosotros con el grupo de Whatsapp estamos informados. Cualquier cosa sospechosa que veo yo la aviso. Los que no tenían pusieron rejas y cámaras. Son pocos los que están armados porque la gente tiene temor, en este país se castiga al honesto y se beneficia al delincuente”, dijo Yannicelli.

Para su tranquilidad, esta semana el Ministerio del Interior instaló cámaras de videovigilancia en la esquina de su casa y otras más sobre la calle Gallinal. Los vecinos de Malvín creen que su barrio está siendo blanco fácil para la delincuencia debido a que todavía no tiene casi cámaras y que los delincuentes se trasladaron allí luego de que colocaran cámaras en otros barrios donde solían robar.

El año pasado el Ministerio del Interior firmó el contrato para la instalación de 3.250 cámaras de videovigilancia en Montevideo (2.370), Canelones (760) y San José (120). En la capital las cámaras fueron colocadas las zonas cercanas a los shoppings Tres Cruces, Punta Carretas, Montevideo, Portones y Nuevo Centro, así como en Villa Biarritz, Pocitos, Puerto del Buceo, Centro, Cordón, La Teja, Parque Rivera, Arocena, Acosta y Lara y Barradas, Belloni, Cerro, Aguada, Goes, Malvín Norte, Plaza Casavalle, Parque Batlle, La Blanqueada y se hará una ampliación en la calle General Flores.

En Canelones, las cámaras se instalaron en La Paz, ciudad de Canelones, Progreso, Santa Lucía, San Jacinto, Paso Carrasco, Lagomar, El Pinar, Salinas, Atlántida, La Floresta y Cuchilla Alta, Colonia Nicolich y Parque del Plata. En San José, en tanto se ubicaron en Ciudad del Plata. Según se anunció en su momento, la instalación anunciada en octubre llevaría un año que se cumple este mes. La inversión total fue de US$ 19,5 millones.

En las zonas donde se instalaron las cámaras se registró una importante baja en los delitos, según las cifras del Ministerio del Interior.

Si bien Malvín no estaba en el anuncio ahora se están colocando cámaras en el barrio. Consultado el Ministerio del Interior rechazó dar información al respecto.

Vecinos elaboraron protocolo

Mientras esperan que las cámaras lleguen a las calles donde viven, los vecinos de otras zonas de Malvín también se organizan. Un grupo de Whatsapp de 80 personas que residen principalmente en las calles Santiago de Anca, Dalmiro Costa, Asamblea, Atlántico y Caldas participaron de dos reuniones con el comisario de la zona y elevaron cartas al Ministerio del Interior solicitando que se instalen cámaras en cuatro manzanas.

Estos vecinos elaboraron protocolos para luchar contra la delincuencia. Están evaluando la posibilidad de contratar entre todos, pagando 1.500 pesos por hogar, una empresa privada que se encargue de vigilar esas cuatro manzanas en moto. Además, tienen pensado poner cámaras de seguridad propias para poder reportarle directamente al Ministerio del Interior en caso de que haya un incidente.

Por otra parte, intentan que cada vez que una mujer llega sola a su hogar, un hombre del barrio se acerque a la entrada de su casa para evitar que los delincuentes la asalten o copen su casa.

Es difícil caminar por las calles de Malvín sin notar que son muchas las casas que cuentan con carteles de "Vecinos Alertas", que tienen variaciones en su diseño dependiendo de los vecinos que conforman el grupo.

Todos los vecinos consultados coinciden con que el problema principal del barrio son los "motochorros". “La modalidad siempre se repite. Van dos en una moto, casi siempre sin matrícula. Tienen modos muy violentos de arrebato. Si te defendés se ponen violentos y se aprovechan mucho de las mujeres. Los delincuentes están mutando. Algunos se ponen un cajón atrás para simular ser deliverys. Han copado a muchos vecinos. Hasta llegaron a robar la nafta de los autos que quedaban en la calle, cortando el caño de abajo del auto”, explicó a El Observador Fernando Ripoll, uno de los vecinos más activos de este grupo.