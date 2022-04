ONU: Uruguay respaldó suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos

De los 193 miembros de la asamblea, 93 votaron a favor, 24 en contra y 58 se abstuvieron, lo que sugiere un debilitamiento de la unidad internacional contra Rusia. Es la segunda suspensión de un país del consejo, después de Libia en 2011.

The UN General Assembly votes to suspend Russia's membership in the UN Human Rights Council @UN_HRC



In favor: 93



Abstained: 58



Against: 24 pic.twitter.com/6EavdZJspc