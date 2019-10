Orgullo y convicción: Los Teros perdieron pero se llevaron el aplauso del mundo

Trabajo duro. Autoexigencia al límite. Humildad, pero también ambición para trazarse objetivos más altos que lo que marca la lógica. Agradecimiento por las oportunidades brindadas. Respeto. Y una gigantesca entrega. Un poco eso es lo que resume el paso de Los Teros en este mundial de rugby. Un poco esos son los valores que todo padre o madre quiere inculcarle a sus hijos en cualquier etapa de su vida. Un poco eso es el espíritu del rugby, que estos Teros llevaron al límite, para lograr el aplauso del mundo. Con diferencias respecto a las potencias, pero sin escudarse en eso para dar la mejor versión de sí mismos y lograr acortar la diferencia con las potencias como nunca antes.

Los Teros cerraron el mundial con una derrota 35-13 ante Gales. 22 puntos de diferencia ante el número 2 del mundo, que eran 15 antes de la última jugada y 8 a los 71’, cuando Los Teros lograron su try, con lo que lograron apoyarle a todos los rivales en esta copa del mundo. Quizás a algún uruguayo futbolero le suene a premio consuelo. Pero en el rugby, y para este equipo semi profesional de Uruguay, es un paso gigantesco. Por ejemplo, en el Mundial 2015 el resultado ante el mismo rival había sido 54-9, y lo que exigía World Rugby era una diferencia menor a 30 puntos. Es cierto que Gales puso mayoría de suplentes, pero las diferencias entre ambos, en el papel, seguían siendo enormes.

El equipo volvió a irse enojado de la cancha. Porque no fue el partido perfecto, porque tuvo muy poco la pelota, porque jugó poco en campo rival, y porque casi nunca pudo proponer el ritmo de juego. Porque sentían que podrían haber estado más cerca, y hasta lograr la hazaña de ganar y clasificar directo al Mundial 2023. Con esa locura han jugado, que permite olvidar por un momento las obvias diferencias que hay en la cancha. Con la misma locura que se han convertido en la mejor selección uruguaya de rugby de la historia. No es lógico, ¿pero de qué sirve la lógica cuando hay convicción construida en base al trabajo sin excusas?

El arranque fue lo más flojo de Uruguay. No tuvo la pelota, jugó en su propia zona defensiva y encima erró muchos tackles, lo que hizo que Gales fuera y fuera, una y otra vez. Tampoco era la mejor tarde Gales, que cometía errores de manejo y volvía a darle a Uruguay la oportunidad de aprovechar y cambiar la dirección del partido. Pero entre el error y de uno y el otro, el partido seguía desarrollánose donde a los celestes menos le servía.

Así y todo, con menos argumentos rugbísticos que otras tardes, el equipo de Meneses apeló a lo que nunca le falla: una entrega extrema para defender en su última línea. Eso sí, sumó varios penales, en el maul y en offside desde el ruck, y al final, tras 16 minutos, llegó el try de Nicky Smith para el 7-0.

Uruguay logró hacer más pie en el campo luego de ese try. Sacó el juego de las 22 propias, y la llevó más cerca del mediocampo. No terminaba de dar el paso de controlar el ritmo de juego, pero le alcanzaba con lanzar algún ataque para convencerse de que podía hacer daño. Un penal en el ruck -lo mejor de Uruguay estuvo en el juego en el breakdown- trajo un penal de Berchesi y la convicción que se podía.

Gales desperdició alguna chance clara, como un try anulado por forwards pass a través de una buena jugada del scrum, en otra jugada donde se fallaron tackles. Pero ya era otro partido, y encima, el scrum mostraba sus mejores momentos en el torneo, obteniendo sus pelotas con claridad. Quizás se desgastó demasiado jugando scrums en campo propio, pero también era la muestra de un equipo convencido. Que encima, cuando atacaba, mostraba que podía hacer daño, y atacando cerca de la base llegaba a otro penal que Berchesi lo cambiaba por el 6-7 al descanso. Un punto de diferencia contra el 2 del mundo, y sin jugar el partido perfecto. De otro mundo.

En el segundo tiempo la historia se repitió: un entreverado Gales contra un Uruguay con una entrega gigante pero que no lograba salir de campo propio y se veía obligado a defender y defender.

Un penal por disputa ilegal en el ruck trajo un line, y tres varias fases, el segundo try a los 63’ de Adamas contra la banda, y seis minutos después otro desde el maul, de las pocas veces que Uruguay fue lastimado en esa formación que era la principal preocupación antes del Mundial. En el medio se perdió alguna chance clara, sobre todo un line profundo dentro de 22 defensivas de Gales, una de las pérdidas más costosas en una formación que se mostró a nivel de exigencia del torneo.

Era 21-6, pero Uruguay siguió luchando, buscando. Convenciéndose de que se podía. Convenciéndonos a todos los que mirábamos que, cuando hay trabajo y convicción, las limitaciones pasan más por la cabeza que por la realidad. Y así, peleando, a partir de otra obtención en el line y a puro pick and go, llegó el try de Kessler con conversión de Berchesi para el 21-13 a los 71’. Para ponerse a 8 a falta de nueve. Otra vez: contra el 2 del mundo.

Gales lo fue a buscar. Leivas salió jugado a interceptar una pelota: jugándose a un pleno. Pero no le salió y se generó el hueco para el try del 28-13. Así y todo, Los Teros siguieron buscando hasta la última, pero un penal y juego rápido de Gales trajo el último try a los 82’, bajo los palos, para el 35-13.

Llenos de confianza llegaron a Japón y shockearon al mundo en esta Rugby world Cup 2019#RWC2019 @RugbyUruguay pic.twitter.com/bbjObvUg46 — Rugby World Cup ES (@rugbyworldcupes) October 13, 2019

Lo logrado por Los Teros en este Mundial es impresionante. Llegaban como el equipo 19, y el pedido de World Rugby era que no perdieran por mucho y que lograran competir al menos un rato. En cambio, ganaron un partido, pelearon los cuatro, se mostraron a la par físicamente y apoyaron tries a todos los rivales.

Pero lo más importante está puertas adentro. El equipo se demostró a sí mismo que podía competir de igual a igual. Que con trabajo organizado (aplausos a la URU por las condiciones que le dio al equipo), con liderazgo del cuerpo técnico y los capitanes, con talento, con imaginación, con entrega y autoexigencia, se pueden lograr resultados que parecían poco lógicos. Todo eso le demostraron al mundo y a los uruguayos. Y ahora seguirán apuntando a más, y por eso las palabras del capitán Gaminara al final del partido, cuando le pidió a World Rugby: “Para seguir creciendo necesitamos más partidos como estos”.

Seguramente a partir de este Mundial haya muchos nuevos fanáticos del rugby en Uruguay. Y muchos padres llevarán a sus hijos a probar el deporte, por todos esos valores que Uruguay comunicó en Japón. Eso lo lograron estos Teros, y es su mayor victoria en este torneo.

La ficha

URUGUAY: 1. Mateo Sanguinetti, 2. Germán Kessler, 3. Diego Arbelo; 4. Ignacio Dotti, 5. Manuel Leindekar; 6. Juan Manuel Gaminara (capitán), 7. Santiago Civetta, 8. Alejandro Nieto; 9. Santiago Arata, 10. Felipe Berchesi; 12. Andrés Vilaseca, 13. Juan Manuel Cat; 11. Nicolás Freitas, 14. Leandro Leivas, 15. Gastón Mieres. DT: E. Meneses

GALES: 1. Nicky Smith, 2. Ryan Elias, 3. Dillon Lewis; 4. Bradley Davies, 5. Adam Beard; 6. Aaron Shingler, 7. Justin Tipuric (capitán), 8. Aaron Wainwright; 9. Aled Davies, 10. Rhys Patchell; 12. Hadleigh Parkes, 13. Owen Watkin, 11. Hallam Amos, 14. Josh Adams; 15. Leigh Halfpenny

CAMBIOS URU: 50' 17. Juan Echeverría x Sanguinetti, 51' 18. Juan Pedro Rombys x Arbelo, 57' 19. Diego Magno x Dotti, 57' 20. Manuel Diana x Nieto, 57' 21. Agustín Ormaechea x Arata, 63' 23. Rodrigo Silva x Mieres, 72' 22. Tomás Inciarte x Cat, 75' 16. Guillermo Pujadas x Kessler,

Cambio temporario por conmoción: 77' Cat x Vilaseca

SUPLENTES GALES: 16. Elliot Dee, 17. Rhys Carre, 18. Wyn Jones, 19. Jake Ball, 20. Ross Moriarty, 21. James Davies, 22. Tomos Williams, 23. Gareth Davies

PUNTOS: 16' try N. Smith convertido por Halfpenny (WAL) 7-0, 21' penal Berchesi (URU) 7-3, 38' penal Berchesi (URU) 7-6, 48' try Adams convertido por Halfpenny (WAL) 14-6, 65' try penal (WAL) 21-6, 70' try Kessler convertido por Berchesi (URU) 21-13, 73' try Tomos Williams convertido por Halfpenny (WAL) 28-13, 84' try Gareth Davies convertido por Halfpenny (WAL) 35-13

Estadio: Kumamoto

Juez: Angus Gardner (Australia), Luke Pearce, Karl Dickson

TMO: Rowan Kitt

AMARILLA: 64' Civetta (URU)