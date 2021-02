Orsi sobre la campaña contra la ley de urgente consideración: "Tiene más que ver con la política que con la cotidiana de la gente"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo este lunes que la campaña de recolección de firmas en contra de la ley de urgente consideración (LUC) tiene "más que ver con la política" que con la "cotidiana de la gente", por lo que convencer a las personas se vuelve más difícil.

"Si impactara en la vida cotidiana, sería más fácil hacer una campaña", afirmó el dirigente frenteamplista en una entrevista con Doble click de FM Del Sol.

De esta manera, Orsi consideró que la campaña para derogar parte de la LUC es también "contra un estilo" y una forma de conducir el "debate público", ya que "se metió de todo" dentro de la ley. "Hay un estilo de llevarse puesto todo que no me gusta", señaló para cuestionar la forma en que se aprobó la normativa.

De todos modos, si bien dijo haber firmado para que se someta la ley a un referéndum, sostuvo que no militará en la campaña por una cuestión de tiempo. "No tengo tiempo. Quienes tenemos responsabilidad de gobierno... Si salgo a juntar firmas, soy un irresponsable. No estoy saliendo a buscar firmas porque no tengo tiempo", agregó.

Por otra parte, señaló que este es el "peor momento" para salir a juntar firmas debido a la emergencia sanitaria, además de que se necesita tiempo para explicarles a las personas de qué va la ley y los efectos que tiene desde un punto de vista práctico.

Este fin de semana, según lo informado por el Frente Amplio, los integrantes de la comisión nacional pro referéndum alcanzaron las 100 mil adhesiones para someter a una consulta popular la ley de urgente consideración.

Se desplegaron 1.000 puestos de recolección de firmas y el jueves 11 de febrero se darán a conocer los resultados. Para que la convocatoria a un referéndum tenga éxito se deberán juntar cerca de 800 mil firmas, campaña en la que están embarcados, principalmente, la Intersocial (integrada por el PIT-CNT y más de 60 organizaciones sociales) y el Frente Amplio.